  Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Испания
15 января 2026, 01:10
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал

Юрген прокомментировал слухи о связи с мадридским грандом

Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Юрген Клопп сообщил, что представители «Реала» не выходили с ним на связь после того, как Хаби Алонсо покинул должность главного тренера мадридцев.

До этого экс-наставника «Ливерпуля» часто упоминали в контексте возможной работы в испанском клубе. На данный момент немецкий тренер трудится на посту глобального руководителя футбольного департамента Red Bull.

«Полагаю, подобные разговоры ведутся уже довольно долго. Я осознаю суть вашего вопроса, однако это не имеет ко мне отношения.

Определенные слухи действительно были, но инициатива исходила не от «Мадрида», – подчеркнул Клопп в беседе с Servus TV.

Михаил Олексиенко Источник: Cope
