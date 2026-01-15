Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал

Юрген Клопп сообщил, что представители «Реала» не выходили с ним на связь после того, как Хаби Алонсо покинул должность главного тренера мадридцев.

До этого экс-наставника «Ливерпуля» часто упоминали в контексте возможной работы в испанском клубе. На данный момент немецкий тренер трудится на посту глобального руководителя футбольного департамента Red Bull.