Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Француз мечтает о назначении Зидана
Килиан Мбаппе негативно воспринял решение руководства «Реала» уволить Хаби Алонсо и назначить главным тренером Альваро Арбелоа.
По информации испанских СМИ, француз был благодарен Алонсо за доверие и считает, что клуб не проявил достаточного терпения к специалисту, с которым у него сложились хорошие отношения.
В то же время Мбаппе скептически относится и к кандидатуре Юргена Клоппа. Его настораживают последние годы немца в «Ливерпуле», напряженные отношения с лидерами команды и языковой барьер.
Идеальным вариантом для себя нападающий видит Зинедина Зидана, который готов возглавить «Реал» как минимум до окончания сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри
В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции