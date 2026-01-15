Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера

Килиан Мбаппе негативно воспринял решение руководства «Реала» уволить Хаби Алонсо и назначить главным тренером Альваро Арбелоа.

По информации испанских СМИ, француз был благодарен Алонсо за доверие и считает, что клуб не проявил достаточного терпения к специалисту, с которым у него сложились хорошие отношения.

В то же время Мбаппе скептически относится и к кандидатуре Юргена Клоппа. Его настораживают последние годы немца в «Ливерпуле», напряженные отношения с лидерами команды и языковой барьер.

Идеальным вариантом для себя нападающий видит Зинедина Зидана, который готов возглавить «Реал» как минимум до окончания сезона.