Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Испания
15 января 2026, 00:02 |
465
0

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера

Француз мечтает о назначении Зидана

15 января 2026, 00:02 |
465
0
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе негативно воспринял решение руководства «Реала» уволить Хаби Алонсо и назначить главным тренером Альваро Арбелоа.

По информации испанских СМИ, француз был благодарен Алонсо за доверие и считает, что клуб не проявил достаточного терпения к специалисту, с которым у него сложились хорошие отношения.

В то же время Мбаппе скептически относится и к кандидатуре Юргена Клоппа. Его настораживают последние годы немца в «Ливерпуле», напряженные отношения с лидерами команды и языковой барьер.

Идеальным вариантом для себя нападающий видит Зинедина Зидана, который готов возглавить «Реал» как минимум до окончания сезона.

По теме:
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Килиан Мбаппе Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14 января 2026, 07:32 3
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»

Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14 января 2026, 16:42 17
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я

В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Клуб АПЛ хочет расторгнуть сотрудничество с лидером сборной Украины
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Клуб АПЛ хочет расторгнуть сотрудничество с лидером сборной Украины
Клуб АПЛ хочет расторгнуть сотрудничество с лидером сборной Украины
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
Бокс | 13.01.2026, 22:54
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 2
Другие виды
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 4
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем