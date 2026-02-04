Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 09:07 | Обновлено 04 февраля 2026, 09:11
ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса

Столичная команда под руководством Игоря Костюка за день провела две тренировки

ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 февраля, команда киевского «Динамо» под руководством Игоря Костюка провела две тренировки на сборах в турецком Белеке.

Утренняя сессия началась с активной разминки, в конце которой игроки работали в четверках, связанные в парах фитнес-резинками. При этом каждый должен был отдавать точные передачи, не задев тренировочный макет. Далее началась основная работа – упражнения на тактическое построение, коллективные действия в обороне и атаке.

Работа на поле продолжилась во время вечерней сессии. На этот раз тренеры предложили команде больше игровых упражнений. Во время одного из них игроки поочередно выбегали в быстрые атаки и должны были реализовать большинство.

В другом игровом упражнении игроки были разделены на две команды и соревновались на поле, меньшем обычного. В отведенное время победитель не был выявлен, поэтому было решено пробить серию пенальти, решающий из которых забил Александр Караваев.

На тренировку «бело-синих» пришли ассистент главного тренера национальной сборной Украины Висенте Гомес и главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса, которые пообщались с Игорем Костюком и игроками.

В среду, 4 февраля, в первой половине дня основная команда поддержит динамовскую молодежь, посетив матч Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U-19 – «Атлетико» U-19. А вечером 4 февраля, накануне спарринга с «Вересом», подопечных Игоря Костюка ожидает тренировка.

Фотогалерея

Динамо Киев видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Висенте Гомес Унаи Мельгоса
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
