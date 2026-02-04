ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии сменил Ювентус на Фиорентину

31-летний центральный защитник, Даниэле Ругани, официально стал новым игроком итальянского клуба «Фиорентина».

Опытный футболист на правах аренды до лета 2026 года перешел в «Фиорентину», покинув «Ювентус».

В договоре прописана опция обязательного выкупа контракта игрока в случае выполнения определенных условий.

На счету Ругани в этом сезоне лишь восемь матчей в составе «зебр». Предыдущую кампанию Даниэле провел в аренде в «Аяксе»: 26 матчей и один гол.