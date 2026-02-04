Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии сменил Ювентус на Фиорентину
Италия
04 февраля 2026, 09:43 | Обновлено 04 февраля 2026, 09:46
Даниэле Ругани на правах аренды переехал к «фиалкам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Ругани

31-летний центральный защитник, Даниэле Ругани, официально стал новым игроком итальянского клуба «Фиорентина».

Опытный футболист на правах аренды до лета 2026 года перешел в «Фиорентину», покинув «Ювентус».

В договоре прописана опция обязательного выкупа контракта игрока в случае выполнения определенных условий.

На счету Ругани в этом сезоне лишь восемь матчей в составе «зебр». Предыдущую кампанию Даниэле провел в аренде в «Аяксе»: 26 матчей и один гол.

Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
