ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии сменил Ювентус на Фиорентину
Даниэле Ругани на правах аренды переехал к «фиалкам»
31-летний центральный защитник, Даниэле Ругани, официально стал новым игроком итальянского клуба «Фиорентина».
Опытный футболист на правах аренды до лета 2026 года перешел в «Фиорентину», покинув «Ювентус».
В договоре прописана опция обязательного выкупа контракта игрока в случае выполнения определенных условий.
На счету Ругани в этом сезоне лишь восемь матчей в составе «зебр». Предыдущую кампанию Даниэле провел в аренде в «Аяксе»: 26 матчей и один гол.
Daniele Rugani è Viola💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/nTy8NtxgLY— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 2, 2026
Benvenuto a Firenze, Daniele 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/DQs2kC1sQs— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 2, 2026
