Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо U-19 – Атлетико U-19. 1/16 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
04.02.2026 11:00 - : -
Атлетико Мадрид U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 06:49 | Обновлено 04 февраля 2026, 07:07
263
0

Динамо U-19 – Атлетико U-19. 1/16 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 февраля в 11:00 матч плей-офф. Юношеской лиги УЕФА

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо U-19 проводит поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

В предыдущих раундах Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).

Мадридский Атлетико с 13 очками из 18 возможных занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

Инфографика

По теме:
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
ФОТО. Динамо U-19 провело предматчевую тренировку. Неожиданные гости
СУРКИС: «Это гранд футбола, но мы – Динамо и попробуем победить»
Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
