Динамо U-19 – Атлетико U-19. 1/16 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 февраля в 11:00 матч плей-офф. Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 проводит поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
В предыдущих раундах Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).
Мадридский Атлетико с 13 очками из 18 возможных занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала
Динамо U-19 – Атлетико U-19. 1/16 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер Челси прокомментировал свой бан в CS2
Виталий – о диктаторе путине