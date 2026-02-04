Динамо U-19 – Атлетико U-19. 1/16 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Киевское Динамо U-19 проводит поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

В предыдущих раундах Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).

Мадридский Атлетико с 13 очками из 18 возможных занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

Инфографика