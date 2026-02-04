Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Нидерландов. Первый полуфиналист определен лишь в овертайме
Кубок Нидерландов
АЗ Алкмаар
03.02.2026 21:00 – FT 2 : 1
Твенте
Нидерланды
04 февраля 2026, 07:43 | Обновлено 04 февраля 2026, 07:50
Кубок Нидерландов. Первый полуфиналист определен лишь в овертайме

АЗ Алкмар нанес поражение Твенте и вошел в кубковую топ-четверку

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АЗ Алкмар вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, обыграв «Твенте» в четвертьфинальном матче, который состоялся 3 февраля на стадионе АФАС в Алкмаре.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1. Хозяева быстро вышли вперед: уже на 9-й минуте счет открыл Матей Шин, которому ассистировал Трой Перротт. После перерыва «Твенте» сравнял счет, на 65-й минуте отличился Кристиан Глинссон.

Судьба матча решилась в дополнительное время. На 97-й минуте Трой Перротт забил победный мяч, воспользовавшись передачей Джизза Хорнкампа, и принес АЗ победу со счетом 2:1.

В других четвертьфиналах сыграют: НЕК Неймеген – Волендам, ПСВ – Херенвен (4 февраля), Телстар – Гоу Эхед Иглз (5 февраля).

Кубок Нидерландов. Четвертьфинал. 3 февраля 2026, Алкмар

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Твенте (Нидерланды) – 2:1 (доп. время)

Голы: Матей Шин, 9, Трой Перротт, 97 – Кристиан Глинссон, 65

Пары 1/4 финала

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

97’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (АЗ Алкмаар), асcист Йизз Хорнкамп.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Хлинссон (Твенте), асcист Sondre Oerjasaeter.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Син (АЗ Алкмаар), асcист Трой Пэрротт.
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
ВИДЕО. Драма в конце игры: как забил Альбасете, почему отменили гол Феррана
Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Кубок Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Твенте Трой Пэрротт видео голов и обзор
