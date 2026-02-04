Кубок Нидерландов. Первый полуфиналист определен лишь в овертайме

Клуб АЗ Алкмар вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, обыграв «Твенте» в четвертьфинальном матче, который состоялся 3 февраля на стадионе АФАС в Алкмаре.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1. Хозяева быстро вышли вперед: уже на 9-й минуте счет открыл Матей Шин, которому ассистировал Трой Перротт. После перерыва «Твенте» сравнял счет, на 65-й минуте отличился Кристиан Глинссон.

Судьба матча решилась в дополнительное время. На 97-й минуте Трой Перротт забил победный мяч, воспользовавшись передачей Джизза Хорнкампа, и принес АЗ победу со счетом 2:1.

В других четвертьфиналах сыграют: НЕК Неймеген – Волендам, ПСВ – Херенвен (4 февраля), Телстар – Гоу Эхед Иглз (5 февраля).

Кубок Нидерландов. Четвертьфинал. 3 февраля 2026, Алкмар

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Твенте (Нидерланды) – 2:1 (доп. время)

Голы: Матей Шин, 9, Трой Перротт, 97 – Кристиан Глинссон, 65

Пары 1/4 финала

