Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 07:57 |
Украинский тренер: «Уже устал читать и комментировать эти новости»

Виктор Скрипник в очередной раз отреагировал на слухи об интересе со стороны Актобе

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Известный украинский тренер Виктор Скрипник в очередной раз отреагировал на слухи об интересе со стороны Актобе. Специалист заявил, что продолжает работать с луганской Зарей.

– Виктор Анатольевич, в отечественных спортивных СМИ неоднократно появлялась информация, мол, вас очень хотят видеть главным тренером Актобе. Вы действительно имели приглашение от казахского клуба, или это враки?

– Да я уже перетренировал все клубы, какие только есть. То, что пишут там всякое, то… Честно, уже устал и читать, и комментировать новости об интересе ко мне со стороны каких-то клубов…

Я и дальше работаю в луганской Заре. Мы сейчас на учебно-тренировочном собрании в Турции. Готовимся ко второй части сезона – вот на чем я сосредоточен сейчас, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.

Актобе чемпионат Казахстана по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
