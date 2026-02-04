Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Другие новости
04 февраля 2026, 09:15 | Обновлено 04 февраля 2026, 09:16
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории

Блогер Sport.ua Ростислав Белый – о неоднозначных словах Джанни Инфантино

«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Getty Images/Global Images Ukraine

В современном коммерциализированном мире ни для кого не секрет, что спорт также стал частью глобальной системы заработка прибыли, а порой и сверхприбыли. Яркий пример тому – мировой футбол, актуальное руководство которого в желании увеличения денежных поступлений выдумывает все новые турниры, увеличивает количество команд на главных соревнованиях, что, в свою очередь, дает больше поступлений от продажи телевизионных прав и рекламы. Не гнушаются дельцы от футбола и политическими, а иногда, откровенно криминальными знакомствами и поступками. Все помнят, с каким позором закончили свои каденции бывший президент ФИФА Блаттер и руководитель УЕФА Платини. Одним из эпизодов уголовного производства против бывших высокопоставленных чиновников ФИФА была махинация с определением страны-хозяина Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он, как все помнят, состоялся на россии, вопреки многочисленным призывам мирового сообщества, еще тогда считавшего, что страна-агрессор, силой изменяющая границы других государств, не имеет морального права принимать одно из главных спортивных соревнований современности. Однако преемник Блаттера, похоже, решил пойти еще дальше в этой безнравственной игре.

Накануне стало известно, что господин Инфантино, который в декабре вручил американскому президенту Дональду Трампу придуманную специально под жеребьевку финальной части ЧМ-2026 этакую ​​«премию мира ФИФА», решил снова ублажить международного преступника путина и его террористическую клику, заявив, что якобы отстранение россии от международных соревнований «ничего не дало» и «только способствует большей ненависти». Даже абстрагировавшись от эмоционального аспекта такого заявления, а полагаясь только на факты, можно констатировать алогичность данного утверждения, ведь кто, как ни россия, сегодня является сеятелем ненависти в отношении тех народов, которые «почему-то» не желают возвращения в русский мир и тюрьму народов, распад которой путин считает «величайшей трагедией». Реакция УАФ не заставила себя долго ждать, отреагировал и руководитель украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, вполне обоснованно назвав руководителей ФИФА «моральными дегенератами». «679 украинских девочек и мальчиков никогда не смогут играть в футбол – россия убила их. И она продолжает убивать, в то время как моральные дегенераты предлагают снять запреты, несмотря на то, что россия не прекратила войну. Будущие поколения будут рассматривать это как позор, напоминающий Олимпийские игры 1936 года», – отметил глава МИД Украины. Стоит отметить, что отсылка к Олимпиаде, прошедшей в нацистской Германии, в данном случае вполне уместна и в полной мере вписывается в канву сегодняшних событий. И вот почему.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино и Дональд Трамп

Прежде всего, стоит напомнить, что Германия была одной из стран, которую МОК отстранил от Олимпийских игр 1920 и 1924 годов из-за развязывания ими Первой мировой войны. Учитывая то, что эта война закончилась в 1918 году, можно заключить, что это было «отложенное наказание», но оно имело место. Сама Олимпиада-1936 проходила во времена, когда гитлеровский режим вернулся к власти и набирал мощь, а экономика этой страны, наращивая темпы, готовила Германию к новой войне. Собственно, такая война и началась через три года, в том числе, из-за нерешительности и недальновидности тогдашнего мирового сообщества, которое вместо давления на потенциального агрессора, уже тогда не скрывавшего своих намерений в отношении отдельных народов и территорий, прибегла к политике, которая...

Которая очень напоминает как раз то, что сейчас происходит в определенном смысле относительно путинской россии, и не только в спорте, а, например, в культуре. Эти «общечеловеки» вроде Инфантино и ему подобных должны помнить, например, то, что именно во время Летней Олимпиады-2008 в Пекине и Зимней Олимпиады-2014, которая происходила в российском Сочи, россия совершила два акта агрессии и захвата территорий, Грузии и Украины соответственно. Пожалуй, этих параллелей уже было бы достаточно для принятия решений по тотальному отстранению всего российского, а теперь и белорусского, в любом формате, даже в так называемом «нейтральном». Но, как говорится, история учит тому, что ничему не учит.

Возвращаясь к решению МОК о проведении Олимпиады-1936 в Берлине, следует упомянуть, что по свидетельствам тогдашних чиновников этой уважаемой структуры, ее тогдашний почетный президент барон Пьер де Кубертен, кстати, автор известной фразы «О, спорт! Ты –мир!», с годами стал испытыыать финансовые затруднения, и, как потом рассказывал член МОК от Германии и глава организационного комитета данных Олимпийских Игр, банально продал Гитлеру право их проведения за 10 тысяч рейхсмарок, или 12,3 тысяич швейцарских марок. В то время это была очень солидная сумма.

Никаких сомнений нет в том, что современные глобальные дельцы от спорта оперируют гораздо большими объемами денежных средств, даже если учесть курсовую разницу. Речь идет не о десятках тысяч, и даже не о миллионах, которые «не пахнут». Кстати, в конце этой недели стартует новая Зимняя Олимпиада, и где гарантия, что кремлевский карлик не сделает еще чего-то такого, что произошло во время упомянутых событий 2008 и 2014 годов? Да, в Украине ему мало что удается, кроме ударов по энергетической инфраструктуре и домам мирных жителей. Но есть много сигналов, что москва планирует новую «гибридную операцию» в отношении стран Балтии, а на днях путинский алкоминьон медведев назвал «неотвратимым глобальный конфликт с Западом». Интересно, что об этом думает глубоко неуважаемый Инфантино? Он уже не в первый раз, и даже не второй, повторяет тезис о том, что с россии «вот-вот снимут все санкции». Может быть, та периодичность попугая, с которой он это говорит, напрямую зависит от определенных траншей из москвы? Подтверждений этому конечно нет, возможно «пока», но почему-то кажется, что когда-то этот персонаж покинет свой пост с позором, не меньшим чем тот, который пережил Зепп Блаттер. А возможно и большим, ведь коррупция и системная поддержка страны-террориста такими громкими заявлениями, все же, несколько разные вещи, по крайней мере, по последствиям для всего мира, потому что это шире, чем футбол, и даже весь спорт в целом.

Ростислав БЕЛЫЙ

0665826283
Підтримую Білого  ! Ця інфатіна , це ублюдок московський !
