Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Глава МИД Украины назвал президента ФИФА неприличным словом
04 февраля 2026, 07:02 |
Глава МИД Украины назвал президента ФИФА неприличным словом

Сибига отреагировал на призывы Инфантино вернуть россию в футбол

Глава МИД Украины назвал президента ФИФА неприличным словом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии санкций с российских команд. Глава МИД подчеркнул, что любые разговоры о возвращении россии в мировой футбол являются аморальными на фоне войны.

«679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – россия убила их. И продолжает убивать других, а моральные дегенераты предлагают отменить запреты.

Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года», – отметил Сибига.

Андрей Сибига ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
