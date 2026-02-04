Глава МИД Украины назвал президента ФИФА неприличным словом
Сибига отреагировал на призывы Инфантино вернуть россию в футбол
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии санкций с российских команд. Глава МИД подчеркнул, что любые разговоры о возвращении россии в мировой футбол являются аморальными на фоне войны.
«679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – россия убила их. И продолжает убивать других, а моральные дегенераты предлагают отменить запреты.
Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года», – отметил Сибига.
