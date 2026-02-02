Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро
«Барселона» оказалась под давлением из-за предложения на своего талантливого юношу Ламина Ямаля. Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил около 300 млн евро за вингера, который уже стал ключевым игроком первой команды и символом будущего клуба.
В «Барселоне» воспринимают Ямаля как незаменимого игрока: его трансферная клаусула составляет 1 млрд евро, и пока переговоров о продаже не ведут. Агент футболиста уже сообщил клубу о саудовском предложении.
В этом сезоне в активе Ямаля 28 матчей, 13 голов и 13 результативных передач.
