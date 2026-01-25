Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ламин Ямаль будет рекламировать тот же бренд, что и Сидни Суини
ФОТО. Ламин Ямаль будет рекламировать тот же бренд, что и Сидни Суини

Ламин Ямаль стал глобальным амбассадором American Eagle

ФОТО. Ламин Ямаль будет рекламировать тот же бренд, что и Сидни Суини
Instagram. Ламин Ямаль и Сидни Суини

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль подписал пятилетний контракт с американским модным брендом American Eagle, став его глобальным амбассадором. Сотрудничество стартует уже этим летом: футболист станет лицом международных кампаний и лимитированных коллекций.

«Вне поля мне нравится экспериментировать с модой, и American Eagle позволяет выражать мой стиль и энергию», – отметил игрок «Барсы».

Примечательно, что бренд уже привлекал глобальное внимание в 2025 году благодаря кампании с Сидни Суини – «Sydney Sweeney Has Great Jeans». Реклама стала вирусной из-за игры слов jeans (джинсы) и genes (гены) и вызвала споры: часть аудитории обвинила бренд в намеках на евгенику и неуместные визуальные образы. Несмотря на критику, кампания принесла American Eagle огромный медийный эффект, рост акций и высокие продажи денима, подтвердив эффективность стратегии бренда, основанной на резонансе и вовлеченности.

Ранее American Eagle также сотрудничала с другими звездами спорта, включая Трэвиса Келси, продолжая активно расширять свое присутствие на стыке спорта, моды и поп-культуры.

Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
