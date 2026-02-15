Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
«Эпицентр» забил по голу в каждом из таймов
«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел заключительный спарринг. В четверг, 12 февраля, подопечные Сергея Нагорняка сыграли товарищеский матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.
В прошлом сезоне «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана занял второе место.
«Эпицентр» повел в счете в конце первого тайма. Автором гола стал Джон Себерио.
Свое преимущество украинский клуб закрепил во втором тайме. На 78-й минуте забил Андрей Маткевич.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля
«Эпицентр» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0
Голы: Себерио, 40, Маткевич, 78
Видео голов и обзор матча
