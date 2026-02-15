Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Эпицентр
12.02.2026 13:00 – FT 2 : 0
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 13:18 |
136
0

Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча

«Эпицентр» забил по голу в каждом из таймов

15 февраля 2026, 13:18 |
136
0
Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр

«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел заключительный спарринг. В четверг, 12 февраля, подопечные Сергея Нагорняка сыграли товарищеский матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

В прошлом сезоне «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана занял второе место.

«Эпицентр» повел в счете в конце первого тайма. Автором гола стал Джон Себерио.

Свое преимущество украинский клуб закрепил во втором тайме. На 78-й минуте забил Андрей Маткевич.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0

Голы: Себерио, 40, Маткевич, 78

Видео голов и обзор матча

По теме:
СК Полтава – Буковина – 0:1. Обыграли клуб УПЛ. Видео гола и обзор матча
Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
товарищеские матчи Пахтакор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Джон Себерио видео голов и обзор Андрей Маткевич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Футбол | 14 февраля 2026, 22:55 2
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну

Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Хоккей | 14 февраля 2026, 20:39 0
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал

Словакия обошла звездных конкурентов

Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Футбол | 15.02.2026, 14:17
Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Олимпийские игры | 14.02.2026, 16:41
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Теннис | 15.02.2026, 11:32
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
13.02.2026, 08:14 54
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 14
Футбол
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем