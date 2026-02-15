Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча

«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел заключительный спарринг. В четверг, 12 февраля, подопечные Сергея Нагорняка сыграли товарищеский матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

В прошлом сезоне «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана занял второе место.

«Эпицентр» повел в счете в конце первого тайма. Автором гола стал Джон Себерио.

Свое преимущество украинский клуб закрепил во втором тайме. На 78-й минуте забил Андрей Маткевич.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0

Голы: Себерио, 40, Маткевич, 78

Видео голов и обзор матча