СК Полтава – Буковина – 0:1. Обыграли клуб УПЛ. Видео гола и обзор матча

СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды сыграли контрольный матч.

«Буковина» лидирует в Первой лиге. Поединок с командой УПЛ стал хорошей проверкой для подопечных Сергея Шищенко.

«Полтава» пропустила на третьей минуте матча. Петр Стасюк пробил с линии штрафной, мяч попал в Олега Веремиенко и влетел в ворота.

В дальнейшем команды действовали активно и создавали голевые моменты. Однако реализовать их никому из соперников не удалось.



Товарищеский матч. Минай. 13 февраля

СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы) – 0:1

Гол: Стасюк, 3

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча