СК Полтава – Буковина – 0:1. Обыграли клуб УПЛ. Видео гола и обзор матча
СК «Полтава» проиграл лидеру Первой лиги
СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды сыграли контрольный матч.
«Буковина» лидирует в Первой лиге. Поединок с командой УПЛ стал хорошей проверкой для подопечных Сергея Шищенко.
«Полтава» пропустила на третьей минуте матча. Петр Стасюк пробил с линии штрафной, мяч попал в Олега Веремиенко и влетел в ворота.
В дальнейшем команды действовали активно и создавали голевые моменты. Однако реализовать их никому из соперников не удалось.
Товарищеский матч. Минай. 13 февраля
СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы) – 0:1
Гол: Стасюк, 3
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестообразных связок
«Полесье Ставки» больше не будет функционировать