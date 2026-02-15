Малиновский в топ-3 украинцев по матчам в Серии А в составе одной команды
Произошло это в 25-м туре итальянской Серии А
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский играет свой 60-й матч за Дженоа в итальянской Серии А.
Происходит это в 25-м туре, в котором «грифоны» на выезде играют против Кремонезе.
60 матчей в Серии А в составе одной команды является повторением третьего результата среди всех украинцев, выступавших в разное время в чемпионате Италии.
Ранее такое же количество сыгранных матчей имел Александр Заваров в составе Ювентуса.
Рекордсменом продолжает быть Андрей Шевченко, в активе которого 226 матчей в Серии А.
Интересным фактом является то, что второй результат среди украинцев принадлежит Руслану Малиновскому – 115 матчей за Аталанту.
Матчи украинцев в Серии А в составе одной команды
- 226 – Андрей Шевченко (Милан)
- 115 – Руслан Малиновский (Аталанта)
- 60 – Александр Заваров (Ювентус)
- 60 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 45 – Артем Довбик (Рома)
- 44 – Виктор Коваленко (Специя)
- 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 24 – Евгений Шахов (Лечче)
- 23 – Виктор Коваленко (Эмполи)
- 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 1 – Виктор Коваленко (Аталанта)
- 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
