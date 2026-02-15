Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский в топ-3 украинцев по матчам в Серии А в составе одной команды
Италия
Малиновский в топ-3 украинцев по матчам в Серии А в составе одной команды

Произошло это в 25-м туре итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский играет свой 60-й матч за Дженоа в итальянской Серии А.

Происходит это в 25-м туре, в котором «грифоны» на выезде играют против Кремонезе.

60 матчей в Серии А в составе одной команды является повторением третьего результата среди всех украинцев, выступавших в разное время в чемпионате Италии.

Ранее такое же количество сыгранных матчей имел Александр Заваров в составе Ювентуса.

Рекордсменом продолжает быть Андрей Шевченко, в активе которого 226 матчей в Серии А.

Интересным фактом является то, что второй результат среди украинцев принадлежит Руслану Малиновскому – 115 матчей за Аталанту.

Матчи украинцев в Серии А в составе одной команды

  • 226 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 115 – Руслан Малиновский (Аталанта)
  • 60 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 60 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 45 – Артем Довбик (Рома)
  • 44 – Виктор Коваленко (Специя)
  • 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 24 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 23 – Виктор Коваленко (Эмполи)
  • 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 1 – Виктор Коваленко (Аталанта)
  • 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
По теме:
Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ждать гола? Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч Серии А
Кремонезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский Дженоа Аталанта Андрей Шевченко Александр Заваров Артем Довбик Виктор Коваленко Алексей Михайличенко Евгений Шахов Сергей Ателькин Василий Прийма Александр Яковенко Владислав Супряга
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
