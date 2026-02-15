Малиновский в топ-3 украинцев по матчам в Серии А в составе одной команды

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский играет свой 60-й матч за Дженоа в итальянской Серии А.

Происходит это в 25-м туре, в котором «грифоны» на выезде играют против Кремонезе.

60 матчей в Серии А в составе одной команды является повторением третьего результата среди всех украинцев, выступавших в разное время в чемпионате Италии.

Ранее такое же количество сыгранных матчей имел Александр Заваров в составе Ювентуса.

Рекордсменом продолжает быть Андрей Шевченко, в активе которого 226 матчей в Серии А.

Интересным фактом является то, что второй результат среди украинцев принадлежит Руслану Малиновскому – 115 матчей за Аталанту.

Матчи украинцев в Серии А в составе одной команды