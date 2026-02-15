Италия15 февраля 2026, 15:40 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:14
15
0
Ждать гола? Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч Серии А
«Грифоны» на выезде будут противостоять «Кремонезе»
15 февраля 2026, 15:40 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:14
15
0
15 февраля украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа».
Украинец вместе с партнерами встретятся на выезде с «Кремонезе» в рамках 25-го тура итальянской Серии А.
Матч на «Stadio Giovanni Zini» начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Кремонезе» – «Дженоа»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 15 февраля 2026, 08:43 32
Украинцу угрожал министр Дегтярев
Олимпийские игры | 15 февраля 2026, 16:15 7
Местные болельщики дождались триумфа своей спортсменки
Бокс | 15.02.2026, 11:18
Футбол | 15.02.2026, 07:22
Футбол | 15.02.2026, 16:52
Комментарии 0
Популярные новости
14.02.2026, 04:22 1
15.02.2026, 09:14 1
13.02.2026, 16:59 2
14.02.2026, 08:57 4
15.02.2026, 10:55 2
14.02.2026, 06:45 5
14.02.2026, 09:22