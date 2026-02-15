Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ждать гола? Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч Серии А
Италия
15 февраля 2026, 15:40 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:14
«Грифоны» на выезде будут противостоять «Кремонезе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

15 февраля украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа».

Украинец вместе с партнерами встретятся на выезде с «Кремонезе» в рамках 25-го тура итальянской Серии А.

Матч на «Stadio Giovanni Zini» начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Кремонезе» – «Дженоа»

Руслан Малиновский Дженоа Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы
