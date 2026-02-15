Ждать гола? Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч Серии А

15 февраля украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа».

Украинец вместе с партнерами встретятся на выезде с «Кремонезе» в рамках 25-го тура итальянской Серии А.

Матч на «Stadio Giovanni Zini» начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Кремонезе» – «Дженоа»