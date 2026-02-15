Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.02.2026 17:15 – 30 0 : 0
Атлетико Мадрид
Испания
140
0

Райо Вальекано – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 февраля в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на Эстадио де Вальекас пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда постепенно себе создала репутацию крепкого середняка, что выжимает максимум из своих скромных возможностей. Но бывают и яркие моменты, из которых безусловно выделяется прошлый сезон, что принес итоговое восьмое место - этого хватило, чтобы отправиться в Лигу конференций.

Испанцы в еврокубке смотрятся неплохо: стартовав летом в квалификации, достаточно спокойно пробились в плей-офф. Но при этом дополнительная нагрузка ожидаемо аукается на выступлениях на внутренней арене. В кубке дошли до четвертьфинала, но проиграли там Алавесу. В Примере ряд поражений отправил в зону вылета, на восемнадцатое место. К тому же с Овьедо не сыграли не только из-за дождя, но и из-за плохого состояния поля - грозит техническое поражение. Футболисты, к слову, уже публично жалуются на ужасную инфраструктуру и арены, и тренировочной базы.

Атлетико

Клуб, с одной стороны, при Симеоне прочно вошел в тройку лидеров испанского футбола. Но, во-первых, именно что третьим, ниже Барселоны и Реала. Во-вторых, если раньше получалось брать трофеи, нарушая доминирование пары фаворитов, то сейчас, наоборот, уже теряли привычную позицию в итоговой таблице из-за выстрелившей Жироны в 2024-м году, да и сейчас идет противостояние с Вильярреалом.

Хватает проблем и в других турнирах. В Суперкубке и вовсе сразу проиграли Реалу. В Лиге чемпионов испанцы вышли в плей-офф, но там стартовать уже на следующей неделе. Так что шансы что-то выиграть оставались только в кубке. Там в полуфинале с Барселоной устроить вдруг погром фаворита - оформили 4:0.

Статистика личных встреч

В тринадцати последних таких мадридских дерби Райо взял две ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что тут что-то покажут хозяева. Согласны: гости на кураже после кубка обязаны снова выигрывать.

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
15 февраля 2026 -
17:15
Атлетико Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
