  4. Прикарпатье – Буковина – 0:5. Два разных тайма. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Прикарпатье
14.02.2026 12:00 – FT 0 : 5
Буковина
Украина. Первая лига
«Буковина» в гостях разгромила соперника

ФК Буковина

«Прикарпатье» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды провели товарищеский матч.

«Буковина» могла открывать счет уже на 4-й минуте. Однако Богдан Бойчук не смог реализовать пенальти. Впрочем, через десять минут Иван Тищенко все же вывел «Буковину» вперед..

Во втором тайме в ворота «Прикарпатья» влетело еще четыре мяча. Снова отличился Иван Тищенко. Также забили Евгений Подлепенец, Олег Кожушко и Дмитрий Шинкаренко.

Товарищеский матч. Ивано-Франковск. 14 февраля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Тищенко, 14, 73, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Шинкаренко, 90+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Кожушко Иван Тищенко Евгений Подлепенец Дмитрий Шинкаренко видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
