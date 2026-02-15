Прикарпатье – Буковина – 0:5. Два разных тайма. Видео голов и обзор матча

«Прикарпатье» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды провели товарищеский матч.

«Буковина» могла открывать счет уже на 4-й минуте. Однако Богдан Бойчук не смог реализовать пенальти. Впрочем, через десять минут Иван Тищенко все же вывел «Буковину» вперед..

Во втором тайме в ворота «Прикарпатья» влетело еще четыре мяча. Снова отличился Иван Тищенко. Также забили Евгений Подлепенец, Олег Кожушко и Дмитрий Шинкаренко.



Товарищеский матч. Ивано-Франковск. 14 февраля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Тищенко, 14, 73, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Шинкаренко, 90+1

