Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Прикарпатье
14.02.2026 12:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 февраля 2026, 12:00 |
144
0

Смотрите 14 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Буковина

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

14 февраля в 12:00 встречаются Прикарпатье Ивано-Франковск и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы.

Игра команд проходит на стадионе Хет-трик Арена в Ивано-Франковске.

Анонс матча

По теме:
Рух Львов – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух проводит спарринг с клубом Олимпия. Стартовые составы
ВИДЕО. Буяльский и Ярмоленко. Динамо и Зимбру обменялись голами в 1-м тайме
товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Прикарпатье Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
