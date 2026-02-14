14.02.2026 12:00 - : -
Украина. Первая лига14 февраля 2026, 12:00 |
144
0
Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
14 февраля 2026, 12:00 |
144
0
Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
14 февраля в 12:00 встречаются Прикарпатье Ивано-Франковск и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы.
Игра команд проходит на стадионе Хет-трик Арена в Ивано-Франковске.
Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 февраля 2026, 21:12 1
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
Футбол | 14 февраля 2026, 08:37 6
Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:59
Футбол | 14.02.2026, 03:32
Футбол | 14.02.2026, 07:49
Комментарии 0
Популярные новости
13.02.2026, 07:02
13.02.2026, 20:01 6
13.02.2026, 14:09
12.02.2026, 09:21 4
12.02.2026, 11:57 4
13.02.2026, 08:44 1
13.02.2026, 18:36 42
12.02.2026, 20:25 18