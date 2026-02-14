Поражение и победа. Шахтер U-19 провел два спарринга на сборах

«Шахтер» U-19 провел очередные спарринги на сборах в Турции. Команда Алексея Белика сыграла товарищеские матчи с «Люцерном» U-19 и клубом «Самтредия» из Грузии.

В матче с «Люцерном» U-19 «горняки» потерпели поражение со счетом 0:1. «Шахтер» U-19 пропустил в конце первого тайма, и отыграться не смог.

Поединок против «Самтредии» прошел более результативно. «Шахтер» U-19 вел 2:0, однако позволил сопернику сравнять счет. И все же «горнякам» удалось вырвать победу, реализовав пенальти.

Этими матчами «Шахтер» U-19 завершил программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Товарищеские матчи. Турция

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Люцерн» U-19 (Швейцария) – 0:1

«Шахтер» U-19: Кича (Степанов, 46), Желиба (Нижник, 70), Гарабажий (Костюк, 70), Вергун (Милокост, 70), Среда, Шелекета (Стрельчук, 70), Дериконь, Давыденко, Балакай, Зубрий, Твердохлеб.

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Самтредия» (Грузия) – 3:2

«Шахтер» U-19: Чимпоеш, Желиба, Гарабажий, Костюк, Стрельчук, Калюжный, Дериконь, Давыденко, Балакай (Среда, 75), Тютюнов (к), Твердохлеб.