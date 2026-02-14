Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение и победа. Шахтер U-19 провел два спарринга на сборах
Молодежные турниры
14 февраля 2026, 12:57 | Обновлено 14 февраля 2026, 12:59
124
0

Поражение и победа. Шахтер U-19 провел два спарринга на сборах

Юношеская команда Шахтера готовится ко второй части сезона

14 февраля 2026, 12:57 | Обновлено 14 февраля 2026, 12:59
124
0
Поражение и победа. Шахтер U-19 провел два спарринга на сборах
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 провел очередные спарринги на сборах в Турции. Команда Алексея Белика сыграла товарищеские матчи с «Люцерном» U-19 и клубом «Самтредия» из Грузии.

В матче с «Люцерном» U-19 «горняки» потерпели поражение со счетом 0:1. «Шахтер» U-19 пропустил в конце первого тайма, и отыграться не смог.

Поединок против «Самтредии» прошел более результативно. «Шахтер» U-19 вел 2:0, однако позволил сопернику сравнять счет. И все же «горнякам» удалось вырвать победу, реализовав пенальти.

Этими матчами «Шахтер» U-19 завершил программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Товарищеские матчи. Турция

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Люцерн» U-19 (Швейцария) – 0:1

«Шахтер» U-19: Кича (Степанов, 46), Желиба (Нижник, 70), Гарабажий (Костюк, 70), Вергун (Милокост, 70), Среда, Шелекета (Стрельчук, 70), Дериконь, Давыденко, Балакай, Зубрий, Твердохлеб.

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Самтредия» (Грузия) – 3:2

«Шахтер» U-19: Чимпоеш, Желиба, Гарабажий, Костюк, Стрельчук, Калюжный, Дериконь, Давыденко, Балакай (Среда, 75), Тютюнов (к), Твердохлеб.

По теме:
Полесье в товарищеском матче проиграло Торонто
Арда ТУРАН: «Титул в наших руках, но мы должны их сжать»
Кривбасс – Согндал – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Шахтер Донецк U-19 товарищеские матчи Люцерн Самтредиа учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Футбол | 14 февраля 2026, 13:00 0
Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда

Одного из самых знаковых наставников в истории футбола уже неоднократно «провожали» из Манчестера

Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 16:59 2
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби

А Словакия тем временем обыграла Италию

Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 14:09
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»
Футбол | 14.02.2026, 07:02
ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»
ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13.02.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 5
Олимпийские игры
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем