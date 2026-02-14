«Это видно весь сезон». В Англии поставили крест на игроке сборной Украины

Английский журналист Пол Вилок считает, что «Эвертон» должен избавиться от своего украинского защитника Виталия Миколенко, контракт которого с клубом истекает по окончании текущего сезона.

«Это лето потребует от клуба подписания левого защитника, если Адам Азну не будет признан готовым (играть на этой позиции – прим.). Я действительно считаю, что Виталий Миколенко лучше играл в нападении, чем в обороне во вторник вечером (в матче с «Борнмутом» (1:2) - прим.).

Никто никогда не ставил под сомнение его усилия, но весь сезон было понятно, что для того чтобы вывести команду на новый уровень, ей понадобится левый защитник, который предложит намного больше», – написал Вилок в своем материале для Liverpool Echo.