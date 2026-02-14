Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19-го тура. Поединки будут сыграны с шестого по девятое марта в течение четырех дней.

Тур откроет матч, который состоится 6 марта – один из главных претендентов на чемпионский титул, донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против серебряного призера сезона 2024/25, «Александрии».

Заключительная игра пройдет 9 марта в 18:30 по киевскому времени, где встретятся ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ, который уже стал главным открытием нынешнего чемпионата.

На данный момент команды сыграли 16 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице донецкий «Шахтер» и подопечные Василия Пономарева, набрав по 35 баллов.

Тройку сильнейших замыкает житомирское «Полесье», в активе которого 30 пунктов. Рядом с «волками» разместились киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс» – по 26 баллов.

Расписание матчей 19-го тура Украинской Премьер-лиги

6 марта (пятница)

13:00, Александрия – Шахтер

7 марта (суббота)

13:00, Эпицентр – Колос

15:30, Оболонь – Кривбасс

8 марта (воскресенье)

13:00, Заря – Полтава

15:30, Карпаты – Кудровка

18:00, Полесье – Динамо

9 марта (понедельник)