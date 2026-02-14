Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 15:13 |
429
0

Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура

Поединки будут сыграны с шестого по девятое марта в течение четырех дней

14 февраля 2026, 15:13 |
429
0
Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
ФК Динамо Киев

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19-го тура. Поединки будут сыграны с шестого по девятое марта в течение четырех дней.

Тур откроет матч, который состоится 6 марта – один из главных претендентов на чемпионский титул, донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против серебряного призера сезона 2024/25, «Александрии».

Заключительная игра пройдет 9 марта в 18:30 по киевскому времени, где встретятся ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ, который уже стал главным открытием нынешнего чемпионата.

На данный момент команды сыграли 16 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице донецкий «Шахтер» и подопечные Василия Пономарева, набрав по 35 баллов.

Тройку сильнейших замыкает житомирское «Полесье», в активе которого 30 пунктов. Рядом с «волками» разместились киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс» – по 26 баллов.

Расписание матчей 19-го тура Украинской Премьер-лиги

6 марта (пятница)

  • 13:00, Александрия – Шахтер

7 марта (суббота)

  • 13:00, Эпицентр – Колос
  • 15:30, Оболонь – Кривбасс

8 марта (воскресенье)

  • 13:00, Заря – Полтава
  • 15:30, Карпаты – Кудровка
  • 18:00, Полесье – Динамо

9 марта (понедельник)

  • 15:30, Рух – Металлист 1925
  • 18:00, Верес – ЛНЗ
По теме:
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Завершили сборы поражением. Рух в спарринге уступил Олимпии
«Он заболел». В СК Полтава опровергли конфликт между коучем и голкипером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Эпицентр Каменец-Подольский Колос Ковалевка Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс Заря Луганск Полтава Карпаты Львов Кудровка Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ даты и время матчей расписание
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 16:59 2
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби

А Словакия тем временем обыграла Италию

Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Футбол | 14 февраля 2026, 13:00 0
Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда

Одного из самых знаковых наставников в истории футбола уже неоднократно «провожали» из Манчестера

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13.02.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Футбол | 14.02.2026, 09:30
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
13.02.2026, 06:32 3
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 3
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 17
Бокс
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем