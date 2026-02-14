Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
Поединки будут сыграны с шестого по девятое марта в течение четырех дней
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19-го тура. Поединки будут сыграны с шестого по девятое марта в течение четырех дней.
Тур откроет матч, который состоится 6 марта – один из главных претендентов на чемпионский титул, донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против серебряного призера сезона 2024/25, «Александрии».
Заключительная игра пройдет 9 марта в 18:30 по киевскому времени, где встретятся ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ, который уже стал главным открытием нынешнего чемпионата.
На данный момент команды сыграли 16 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице донецкий «Шахтер» и подопечные Василия Пономарева, набрав по 35 баллов.
Тройку сильнейших замыкает житомирское «Полесье», в активе которого 30 пунктов. Рядом с «волками» разместились киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс» – по 26 баллов.
Расписание матчей 19-го тура Украинской Премьер-лиги
6 марта (пятница)
- 13:00, Александрия – Шахтер
7 марта (суббота)
- 13:00, Эпицентр – Колос
- 15:30, Оболонь – Кривбасс
8 марта (воскресенье)
- 13:00, Заря – Полтава
- 15:30, Карпаты – Кудровка
- 18:00, Полесье – Динамо
9 марта (понедельник)
- 15:30, Рух – Металлист 1925
- 18:00, Верес – ЛНЗ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
А Словакия тем временем обыграла Италию
Одного из самых знаковых наставников в истории футбола уже неоднократно «провожали» из Манчестера