Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тудор объяснил, почему согласился возглавить кризисный Тоттенхэм
Англия
14 февраля 2026, 15:44 |
Тудор объяснил, почему согласился возглавить кризисный Тоттенхэм

Коуч озвучил главную задачу во главе «шпор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Новый главный тренер лондонского Тоттенхэма Игор Тудор поделился эмоциями после подписания контракта со «шпорами». Специалист назвал свою главную задачу во главе команды.

«Для меня честь присоединиться к этому клубу в столь важный момент.

Я осознаю возложенную на меня ответственность, и моя цель четкая – обеспечить большую стабильность в игре и соревноваться с уверенностью в каждом матче. В составе команды сильные игроки, и моя задача — организовать их, вдохновить и быстро улучшить результаты», – сказал Тудор.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Тоттенхэм занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

Источник: ФК Тоттенхэм
VovanSidorovi4
Удержаться бы в апл
