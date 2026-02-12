14.02.2026 17:00 - : -
Манчестер Сити – Солфорд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля матч 1/16 финала Кубка Англии
В субботу, 14 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Манчестер Сити – Солфорд СитиСмотреть трансляцию
