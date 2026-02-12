Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Манчестер Сити
14.02.2026 17:00 - : -
Солфорд Сити
Англия
12 февраля 2026, 21:32 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:34
Смотрите 14 февраля матч 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 14 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Солфорд Сити
