В субботу, 14 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Солфорд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция