Еще одна сенсация: чемпионка Aus Open не сумела выйти в полуфинал Дохи

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2026 Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах проиграла представительнице Каналы Виктории Мбоко (WTA 13) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Виктория Мбоко (Канада) [10] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 7:5, 4:6, 6:4

В третьей партии Елена побеждала 4:2 с брейком, но Виктория сумела взять четыре гейма подряд и завенршить поединок.

Мбоко и Рыбакина провели четвертое очное противостояние. Виктория во второй раз одолела Елену.

Мбоко одержала четвертую победу над топ-10 в карьере. С понедельника 19-летняя Виктория может дебютировать в топ-10, если Каролина Мухова не выиграет трофей в Дохе.

Мбоко стала первым тинейджером в полуфинале тысячника в Дохе со времен Алены Остапенко в 2016 году – Виктория поборется против латвийки за место в финале соревнований.

Мбоко пробилась в четвертый полуфинал на уровне Тура и второй на тысячниках. В 2025 году она стала чемпионкой на кортах Монреаля.

Виктория прервала винстрик Рыбакиной, который составлял девять поединков.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine