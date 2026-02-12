Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Еще одна сенсация: чемпионка Aus Open не сумела выйти в полуфинал Дохи
WTA
12 февраля 2026, 22:01 | Обновлено 12 февраля 2026, 22:17
Еще одна сенсация: чемпионка Aus Open не сумела выйти в полуфинал Дохи

Виктория Мбоко в трех сетах переиграла Елену Рыбакину и пробилась в 1/2 финала тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Виктория Мбоко

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2026 Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах проиграла представительнице Каналы Виктории Мбоко (WTA 13) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Виктория Мбоко (Канада) [10] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 7:5, 4:6, 6:4

В третьей партии Елена побеждала 4:2 с брейком, но Виктория сумела взять четыре гейма подряд и завенршить поединок.

Мбоко и Рыбакина провели четвертое очное противостояние. Виктория во второй раз одолела Елену.

Мбоко одержала четвертую победу над топ-10 в карьере. С понедельника 19-летняя Виктория может дебютировать в топ-10, если Каролина Мухова не выиграет трофей в Дохе.

Мбоко стала первым тинейджером в полуфинале тысячника в Дохе со времен Алены Остапенко в 2016 году – Виктория поборется против латвийки за место в финале соревнований.

Мбоко пробилась в четвертый полуфинал на уровне Тура и второй на тысячниках. В 2025 году она стала чемпионкой на кортах Монреаля.

Виктория прервала винстрик Рыбакиной, который составлял девять поединков.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Елена Рыбакина Виктория Мбоко WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
