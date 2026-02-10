Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Сергей Станиславович не видит кандидатов из Польши

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров работает над формированием списка игроков, которые должны помочь команде в плей-офф отбора на чемпионат мира, который состоится в марте.

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, наставник «сине-желтых» не будет вызывать в сборную Украины игроков из чемпионата Польши, поскольку не видит там кандидатов для усиления команды.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о будущем Сергея Реброва во главе сборной Украины – смена тренера главной команды страны пока не актуальна.

Сергей Ребров чемпионат Польши по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
