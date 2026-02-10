Англия10 февраля 2026, 10:11 | Обновлено 10 февраля 2026, 10:13
Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
10 февраля состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Челси» и «Лидс».
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.
Перед стартовым свистком «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице (43 очка), «Лидс» – 16-е (29 очков).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Читайте также:Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
