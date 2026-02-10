Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
10.02.2026 21:30 - : -
Лидс
Англия
10 февраля 2026, 10:11 | Обновлено 10 февраля 2026, 10:13
Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Челси» и «Лидс».

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.

Перед стартовым свистком «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице (43 очка), «Лидс» – 16-е (29 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Лидс
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Лидс Челси - Лидс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
