Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 февраля состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Челси» и «Лидс».

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.

Перед стартовым свистком «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице (43 очка), «Лидс» – 16-е (29 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

