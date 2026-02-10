Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не хочет видеть». В Португалии сообщили, как Моуриньо относится к Судакову
Португалия
10 февраля 2026, 15:44
3

«Не хочет видеть». В Португалии сообщили, как Моуриньо относится к Судакову

Журналист Бруно Франсиско уверен, что полузащитник сборной Украины может потерять место в старте

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальский комментатор и журналист Бруно Франсиско рассказал о том, как главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо относится к Георгию Судакову.

Полузащитник сборной Украины присоединился к «орлам» в августе 2025 года из донецкого «Шахтера». Стороны договорились об аренде с опцией обязательного выкупа после завершения сезона 2025/26.

«Моуриньо никогда не хотел и не хочет видеть Судакова и Шельдерупа в стартовом составе; их появление было обусловлено обстоятельствами. Травма Энцо, и особенно травма Риоса, открыли этот путь.

Остается только наблюдать, что Жозе будет делать дальше после того, когда вернутся игроки, более подходящие под его стиль», – написал журналист в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Судаков провел 31 матч в составе «Бенфики», в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. У 23-летнего полузащитника серия из 11 поединков подряд без результативных ударов.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
DK2025
И правильно не хочет. Ему деревяшки не нужны. Сундукову светит карьера голден боя коваленко, а не Малины
Saar
Багато українців у топ лігах. Але тільки Малиновський стабільно виступає, хоч і не в топ-клубі.
Rrrrrrrr
Я так і казав, що дутий авторітет не любить українців.
