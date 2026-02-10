«Не хочет видеть». В Португалии сообщили, как Моуриньо относится к Судакову

Португальский комментатор и журналист Бруно Франсиско рассказал о том, как главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо относится к Георгию Судакову.

Полузащитник сборной Украины присоединился к «орлам» в августе 2025 года из донецкого «Шахтера». Стороны договорились об аренде с опцией обязательного выкупа после завершения сезона 2025/26.

«Моуриньо никогда не хотел и не хочет видеть Судакова и Шельдерупа в стартовом составе; их появление было обусловлено обстоятельствами. Травма Энцо, и особенно травма Риоса, открыли этот путь.

Остается только наблюдать, что Жозе будет делать дальше после того, когда вернутся игроки, более подходящие под его стиль», – написал журналист в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Судаков провел 31 матч в составе «Бенфики», в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. У 23-летнего полузащитника серия из 11 поединков подряд без результативных ударов.