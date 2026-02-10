«Не хочет видеть». В Португалии сообщили, как Моуриньо относится к Судакову
Журналист Бруно Франсиско уверен, что полузащитник сборной Украины может потерять место в старте
Португальский комментатор и журналист Бруно Франсиско рассказал о том, как главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо относится к Георгию Судакову.
Полузащитник сборной Украины присоединился к «орлам» в августе 2025 года из донецкого «Шахтера». Стороны договорились об аренде с опцией обязательного выкупа после завершения сезона 2025/26.
«Моуриньо никогда не хотел и не хочет видеть Судакова и Шельдерупа в стартовом составе; их появление было обусловлено обстоятельствами. Травма Энцо, и особенно травма Риоса, открыли этот путь.
Остается только наблюдать, что Жозе будет делать дальше после того, когда вернутся игроки, более подходящие под его стиль», – написал журналист в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Судаков провел 31 матч в составе «Бенфики», в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. У 23-летнего полузащитника серия из 11 поединков подряд без результативных ударов.
Tenho dito muito isto também. É a minha visão. Mourinho nunca quis Sudakov e Schjelderup no 11, foi por força das circunstâncias. A lesão de Enzo, mas sobretudo de Rios, desbloquearam este caminho. Resta ver o que vai fazer daqui em diante com o regresso dos jogadores mais à sua… https://t.co/filrZwJPMj— Bruno Francisco (@BrunoFrancisc89) February 7, 2026
