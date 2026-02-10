Анонс 26 тура АПЛ: множество топовых противостояний!

Прошел 25-й тур в английской Премьер-лиге и все еще сложно забыть все красочные и интересные матчи, как в двери стучит 26-й.

Англия традиционно радует обилием матчей, которые как-то надо вмещать в календарь, не забывая также о еврокубках. Именно поэтому частые гости в будние дни, но абсолютно никто не против, ведь другие страны проведут остатки кубковых противостояний или же просто отдохнут. Олимпиада тоже не для всех – спасибо АПЛ за насыщенные будни! Чемпионшип тоже составит компанию и его матчи аналогично игнорировать не стоит. В общем, пора разобраться в какой форме подойдут команды к 26-му туру и как провели юбилейный. Если вкратце, то было немало интересного, конфликтов и судейских ошибок, а МЮ в шаге от мечты – обо всем читайте в материале!

10.02. 21:30. «Тоттенхэм» – «Ньюкасл Юнайтед». Тотал больше 2.5 за 1.74

10 февраля состоится сразу 4 матча и один из них пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в 21:30. Судить крутую битву будет Энтони Тэйлор, которому помогут Гэри Бесвик и Адам Нанн. За VAR отвечают Николас Хоптон и Стюарт Атвелл.

«Тоттенхэм» продолжает рассыпаться в АПЛ и очередной матч завершился не только без победы, но и поражением. Второй манчестерский клуб не дал никакого шанса «шпорам», благодаря помощи Кристиана Ромеро, который снова получил красную карточку и уже на 29-й минуте оставил свою команду в меньшинстве. Это уже 6 для него за «Тоттенхэм» и еще есть 41 желтая за 152 игры – знатный дебошир! После удаления «шпоры» только отбивались от атак МЮ, потому как в атаке заменили Одоберта, а Симонс больше помогал защите. «Тоттенхэм» на 15-й позиции и статистика уже равная: 35:35. Неудачная полоса чересчур затянулась и если б не успех в Лиге чемпионов, к Томасу Франку было бы немало вопросов. Конечно же они есть и сейчас, ведь уж не таких результатов ждали фанаты, давно мечтающих о победах и хотя бы о топ-10. Ожидания удручают: вместо борьбы за еврокубки на следующий сезон еще возможна борьба за выживание, чего не ждали вообще. В общем, надо исправляться и в каждом туре набирать очки.

«Ньюкасл» в идентичном положении и ситуация та же – «перегорели» и не сделали четкий акцент по турнирам, потому сейчас находятся посредине турнирной таблицы АПЛ, непросто будет в ЛЧ, да и в Кубке Англии тоже. Ухудшают положение травмы Жоэлингтона и Гордона, а Бруну Гимараэш уже вернулся и оформил гол с ассистом, которых все равно не хватило даже для ничьи в прошлом матче. 13 матчей подряд не забивает Вольтемаде, не в лучшей форме Уиллок и Барнс. Статистика уже 35:36 и 12-е место явно не предел мечтаний фанатов. Еще и конкуренты как назло в неплохой форме, постоянно прибавляют и берут очки. Очень интересная команда, но в последнее время нет никакой уверенности, что смогут перебороть себя и прервать неудачи. Как бы не остаться у разбитого корыта, провалив все турниры сразу. А это ой как реально.



Матч вряд ли будет скучным, ведь пусть команды и за пределами топ-10, все равно играют интересно и зрелищно. Поэтому ТБ2.5 за 1.74 должно заходить. Был бы Ромеро на поле, можно было б ТБ по карточкам брать.

10.02. 21:30. «Челси» – «Лидс». Тотал больше 2.5 за 1.64

Игра состоится в 21:30 во вторник на «Стамфорд Бридж». Главный судья Роберт Джонс.

Еще одна вечерняя игра вторника должна порадовать зрелищностью. «Челси» не проигрывает в АПЛ с 7 января и серия составила уже 4 матча. «Пенсионеры» вылетели из EFL, но вряд ли этот турнир им сейчас нужен, учитывая желание войти в топ-4 Премьер Лиги и как можно дальше пробраться в ЛЧ. В АПЛ пока пятые со статистикой 45:28 и есть куда расти. С составом проблем нет и это очень важно, учитывая насыщенный график. Еще и сделан акцент на молодежь – дополнительный плюс, который отметил и Лиам Росеньор, довольный таким подбором игроков. Он и сам уже немало идей привнес, частенько меняет тактику на игру, но таким образом делает игру более насыщенной. Пока все получается, стоит понаблюдать. В прошлом матче отлично отыграл Коул Палмер, оформивший хет-трик за 25 минут. Он все еще хочет переехать в Манчестер, но к лету точно этот переход не состоится.

«Лидс» недолго горевал после поражения «Арсеналу» и уверенно победил «Ноттингем Форест» в прошлом туре. Забили Кальверт-Льюин и Окафор, а Джеймс Джастин и вовсе выдал матч жизни. Лазарет опустел, все набрали хорошую форму, потому помогают команде потихоньку отрываться от зоны вылета. Тем более, очень хорошо, что победили главного конкурента по таблице и эти +3 очка явно выглядят, словно +6. Однако расслабляться еще очень рано, особенно учитывая «дырявую» защиту «павлинов», пропустившую уже 43 гола. Забили 34 и это неплохо, хоть и не оптимально. Работать есть над чем и учитывая отсутствие травмированных, можно двигаться на пути к улучшению. Фарке не против, ведь в «Лидсе» ему очень нравится.

«Челси» фаворит матча, но на победу 1.57 маловато будет. «Лидс» вряд ли удивит, потому как против лидеров играет не очень сильно. ТБ2.5 за 1.64 можно забирать, как и ТБ6.5 «Челси» по угловым.

Getty Images/Global Images Ukraine

10.02. 21:30. «Эвертон» – «Борнмут». Тотал больше 3.5 за 1.6

Матч пройдет на «Хилл Дикинсон Стэдиум» в 21:30, 10 февраля. Главный судья – Энди Мэдли.

«Эвертон» продолжает играть хорошо и 4 матча подряд не знают поражений в АПЛ. Правда начало прошлой игры, как и вся игра была больше веселой, чем серьезной. Стартовали с автогола (отличился Миколенко), им же и закончили: Лено непонятно куда отбивал и забросил себе в ворота. Сразу сели в защиту и отстояли результат, добыв такие нужные 3 очка. Миколенко реабилитировался голевой передачей, а также снова уверенность возвращается к Дьюсбери-Холлу. «Ириски» уже восьмые и сравнительно прошлых сезонов играют очень успешно. Если продолжат стараться, даже в еврокубки потенциально могут попасть, но ливерпульцам и так неплохо. 37 очков, 28:28 статистика – баланс здесь и баланс в игре. Травмирован пока только Грилиш и хоть Джека не хватает, могут набирать очки и без него.

«Борнмут» тоже 4 матча не проигрывает с аналогичным «Эвертону» успехом: 2 ничьи и 2 победы, интересная игра и тоже демонстрируют весьма веселый футбол. Команда максимально удивляет: побеждают со статистикой худшей, чем показывают во время выигрыша. Вот и с «Астон Виллой» переиграли соперника по полной, зарядили xG 2.06, исполнили 11 угловых и по ударам 20 (9) – но всего 1:1. «Вилланы» умеют реализовывать моменты и играть на результат, а вот «Борнмут» пока не научился. Есть куда расти и развиваться, ведь лазарет давно не меняется по фамилиям. Немного захандрил Крупи, но уверен в своих силах, как и Адли с Эванилсоном. Райан тоже расценивается, как основной, хотя только недавно пополнил ряды «Борнмута».

«Эвертон», как и «Борнмут», команды из категории «сюрприз» – могут сыграть по минимуму, а иногда как зарядят, голы так и сыплются. В этой игре похоже на первый вариант, но лучше забрать ТБ3.5 за 1.6.

10.02. 22:15. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Тотал больше 4.5 по желтым карточкам за 2.2

Еще один матч вторника запланирован на 22:15 и пройдет на «Лондон Стэдиум». Главный арбитр – Саймон Хупер.

«Вест Хэм» пока справляется с задачей «выжить и выбраться наверх», потому добыл еще одну победу. Досталось «Бернли» и «молотобойцы» убрали одного конкурента с дороги, получив еще один шанс на сохранение прописки. Правда игра совсем не понравилась, ведь «Вест Хэм» проиграл по всем статистическим показателям, но как и хотел Нуну Эшпириту Санту, реализацию подтянули и все хорошо. Тактика все еще не устраивает фанатов, ведь 4-4-1-1 с переходом в 5-4-1 в защите смотрятся очень рискованно, особенно если ошибается один, дальше уже рассыпается все и сразу. Только на первый взгляд, чем больше человек в защите или центре поля, тем лучше. По крайней мере, «Вест Хэму» пока везет, но дается все сложно. Теперь -3 от спасительной позиции и надо дальше побеждать.

Ну что, барбершопы Манчестера, вы готовы к хайпу и к шоу, кто примет самого волосатого фаната МЮ? Остался еще один шаг к этому, ведь данная история уже порядком поднадоела и пусть уже кто-то запускает другой челлендж, чтобы было интереснее. И так, «Манчестер Юнайтед» уже выиграл 4 матча подряд! Да, это случилось и уже игра команды напоминает футбол, причем качественный и достаточно зрелищный. Появились голы, атака в полном порядке, а вот защита пока немного разочаровывает, хоть местами тоже радует. Еще хорошая новость в том, что травмированных нету и единственный минус – такой период пришелся не вовремя, когда осталась только АПЛ и матчей мало. Правда если продолжат играть успешно и останутся в топ-4, следующий сезон порадует загруженностью. Потому надо готовиться прямо сейчас и все ресурсы для этого есть.

«Вест Хэм» точно будет бороться и не стоит в этом даже сомневаться. Однако пусть уже МЮ заберет эту пятую победу подряд! Лучше забрать ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.2 – нервничать будут, да и «молотобойцы» стабильны в грубости.

11.02. 21:30. «Астон Вилла» – «Брайтон». Тотал больше 2.5 за 1.74

Интересное противостояние состоится 11 февраля на «Вилла Парк» в 21:30. Главный рефери – Питер Бэнкс, а помогать ему будут: Эдвард Смарт и Блэйк Антробус. За VAR отвечают: Тони Харрингтон и Шан Мэсси-Эллис.

«Астон Вилла» очередной матч провела не слишком хорошо и уже бороться за чемпионство скорее всего не будет. За 7 матчей 2 победы и 2 ничьи при трех поражениях – сильно расслабились и «помогли» травмы, потому уже +9 к «Арсеналу» и это очень много. Еще и в нападении появились проблемы: 3 гола за 5 игр, если не брать в учет победу 3:1 против «Ноттингем Форест». Пока страдали и играли абы как, статистика стала уже 36:27 и сказать, что Унаи Эмери недоволен, так это ничего не сказать. Переоценили срок восстановления Олли Уоткинса, который вместо 4 матчей пропустил всего 1. Вот Тилеманса, МакГина и Камару все же придется подождать – их травмы подтвердились и ждать минимум 2 недели.

«Брайтон» тоже никак не соберется и четыре матча подряд вместо игры просто отбывают номер и это уже не те «чайки», которыми любовались вначале сезона и в прошлых. Дошло все-таки эхо от продаж лидеров и талантов? Вроде бы не похоже, просто по какой-то причине молодежь не желает брать на себя лидерство и ждут пока будут выкладываться по полной старички. Уэлбек не против, Милнер если здоров тоже, но им на двоих уже 75 лет – сколько ж можно? Фабиан Хюрцелер защищает свой молодняк, хотя действительно потенциал у них явно выше, чем сейчас форма и соответственно результаты. И это ведь травмированных почти нету: на такой состав 3 игрока в лазарете не могут считаться сильной проблемой. Пусть даже у Аяри и Виффера 3 гола + 5 ассистов на двоих. Многое ждут от Раттера и Балеба, а Гомес иногда больше фолит, чем помогает в нападении. В общем, немало есть вопросов к составу, потому надо исправляться.

«Астон Вилла» и «Брайтон» в лучшей форме могут удивлять своей игрой. Сейчас команды на спаде, но лучше смотрятся конечно же «вилланы», на победу которых кэф 1.92. Хороший выбор, как и ТБ2.5 за 1.74.

11.02. 21:30. «Кристал Пэлас» – «Бернли». Тотал меньше 2.5 за 1.9

Игра состоится на «Селлхерст Парк» 11 февраля в 21:30. Главный судья – Фараи Халлэм.

«Кристал Пэлас» наконец-то впервые в 2026-м году добыл победу и у фанатов уже появилась надежда на светлое будущее. Руководство даже денег на Йоргена Ларсена не пожалело, чтобы успокоить Оливера Гласнера и фанатов. К счастью или к сожалению, не ушел Матета, потому покупка нового нападающего может считаться поспешным решением. Однако главный тренер так не думает и хоть выделил Йереми Пино, как нового лидера, состав будет строить и вокруг новичков. Гессанд вон уже даже ассист первый отдал и в полном порядке Исмаила Сарр. Пока пошло неплохо, Матета тоже может вдохновиться и помочь своим партнерам по команде. Линия нападения обновлена, в защите и так играли более-менее, потому еще не все потеряно в этом сезоне. Травмированных только двое: Девенни и Нкетиа.

«Бернли» из тех команд, о которых плохо говорить хочется всегда и нет вообще мыслей, когда закончится их неудачная серия. АПЛ же с каждым туром отдаляется и как уже было указано в одном из анонсов: команде видать просто нравится опускаться в Чемпионшип и бороться за повышение в классе. Но в Премьер Лиге ведь денег больше и можно еще в еврокубки пробраться – ну пока интереса со стороны «Бернли» за несколько последних сезонов не заметно. Последние победы были в октябре прошлого года, защита пропустила больше всех (49), а нападение не самое худшее, но 25 голов тоже так себе показатель. От спасительного 17 места уже +11 очков и это лишь на 4 меньше, чем всего набрала команда за 25 туров. Надежда на Энтони, Флемминга, Фостера. Уокер своей харизмой не помогает, как и Скотт Паркер не понимает, как выстроить боевой и конкурентный состав, потому до сих пор «Бернли» в катастрофическом состоянии.

«Кристал Пэлас» фаворит и не странно, ведь даже со своими проблемами «орлы» лучше унылых «Бернли». Много голов вряд ли будет, потому пусть будет ТМ2.5 за 1.9.

11.02. 21:30. «Манчестер Сити» – «Фулхэм». Ф1(-1.5) за 1.9

Матч пройдет на «Этихаде» в 21:30 11 февраля. Судить будет Пол Тирни.

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом» благодаря победе над «Ливерпулем» в прошлом туре. Получилось мягко говоря так себе и на тоненького, но 3 очка – это 3 очка. Однозначно могут сказать спасибо Алиссону и защите мерсисайдцев, даже открытка с благодарностью явно лишней не станет. Однако и сами «горожане» играли очень открыто, красиво и наиграли на xG 2.75. Забили только 2 и последний гол судья по сути тоже мог засчитать за дерзость «Ливерпуля», даже без удаления Собослаи. Однако решил так и было бы крайне обидно, если б счет на тот момент был 1:1. Но обошлось и можно дальше навязывать борьбу лидеру за чемпионство. Небольшое повреждение получил Хусанов и опять защита страдает от нехватки игроков – соперники специально что ли «косят» оборону «горожан»? Из приятного: забил Холанд и опять чувствует себя королем центра поля Родри, который еще несколько матчей назад выглядел, как привидение.

«Фулхэм» сменил серию хороших матчей на неудачные, но провальными их назвать нельзя. «Дачники» играют очень даже неплохо, демонстрируют хорошую игру, но в определенный момент появляются проблемы и команда растворяется на поле. В последней игре с «Манчестер Сити» было обратное: после 0:3 и даже 1:5 не сдались и почти спасли игру. Вот надо этот матч глянуть всем составом и попробовать повторить, но более удачно. «Фулхэм» сейчас на 10-м месте, 35 забили и 37 пропустили – везде почти баланс и середина полностью заслужены. Интересно по Оскару Боббу: еще недавно его статус был «травмирован» и нигде не обсуждался его выход на поле, но норвежец уже вернулся и даже 8 минут сыграл! Хорошее усиление, если не будет жалеть себя после серьезной травмы.

«Манчестер Сити» заметно сильнее «Фулхэма» и можно ставить ТБ2.5, потому как забивать любят обе команды. Однако выбор еще одной интересной ставки: Ф1(-1.5) за 1.9.

Getty Images/Global Images Ukraine

11.02. 21:30. «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон». Тотал больше 2.5 за 1.95

11 февраля в 21:30 «Сити Граунд» принимает поклонников футбола. За порядок назначили ответственным Тима Робинсона.

Ну что ж, первую битву обывателей нижней части турнирной таблицы «Ноттингем Форест» проиграл и дальше очередной конкурент по цеху, но уровнем ниже. Какие-то странные участники еврокубков от АПЛ в нынешнем сезоне – «лесникам» скоро играть в Лиге Европы против мощного «Фенербахче», а они за выживание бьются! Совсем непонятная ситуация: состав отличный, травмированные пусть и есть, но замена для них тоже присутствует. Сложно понять подобное, хотя это уже не редкость. Главная проблема «Ноттингема» в отсутствии забивного форварда. Крис Вуд не играет с 18 октября, но больше него из форвардов не забил никто. У Хадсона-Одои 3, а у Гиббс-Уайта 6 голов и только благодаря ним «лесники» все еще не в зоне вылета, да и в плей-офф ЛЕ вышли. Очень сложный календарь не позволяет фанатам без тревоги смотреть матчи – «Ноттингем Форесту» будет крайне сложно.

«Вулверхэмптон» с каждым туром лишь приближает свой вылет до того самого статуса «официально». Действительно, временный всплеск удачи был и худшей командой АПЛ пока хоть по нескольким показателям «волки» не станут. К «Ноттингему» +18 очков и формально если их обыграть, можно сократить отставание на 15 очков. Поможет ли это? Вряд ли, ведь уже «Вулверхэмптон» давно «похоронен» даже своими фанатами. «Волки» забили всего 16, пропустили 48 и это одни из худших показателей в лиге. Восстановился Бельгард, купили Гомеса и Армстронга, а Ариаса и Агбаду продали – правильно, если предложения хорошие поступают, почему бы и не продать. Бизнес-проект под названием «Вулверхэмптон» все равно скоро отправится в Чемпионшип, а это сразу минус к цене футболистов. Кто не следит за «волками», Роб Эдвардс все еще главный тренер. Это так, для информации.

В данной паре фаворит «Ноттингем Форест», но так как «Вулверхэмптону» терять особо нечего, будут стараться и они. Как бы не логично звучало, победит тот, кто больше захочет, а вот голы должны быть, потому ТБ2.5 за 1.95.

11.02. 22:15. «Сандерленд» – «Ливерпуль». Победа «Ливерпуля» 1.71

Матч пройдет на «Стэдиум оф Лайт» 11 февраля в 22:15. Судить будет Крис Кавана.

«Сандерленд» продолжает свою серию «проиграл-выиграл» и циклично штампует ее в последнее время. Снова достался серьезный соперник и «черные коты» в очередной раз уступили еще до начала игры. Никто и не ждал от них сенсации, хотя в первом круге же сумели остановить грозного соперника, который даже был сильнее, чем сейчас. Может берегут силы на Кубок Англии, где несложный «Оксфорд Юнайтед», а вот дальше уже будет посложнее. Поэтому есть вероятность того, что против «Ливерпуля» тоже подвезут автобус и поставят перед воротами. Из травмированных только Траоре и Джака – ради такого матча не будут рисковать ими, да и какой смысл? «Сандерленд» уже далеко от зоны вылета, а еврокубки хоть и потенциально возможны, но конкуренция чрезвычайно мощная.

Футболисты «Ливерпуля» и сами не понимают, что происходит с их игрой в нынешнем сезоне. Вроде бы в один момент все отлично, но в то же время происходит непонятное и вот уже потеря очков. Фанаты и эксперты уже рекомендуют руководство подписать Хаби Алонсо, ведь Арне Слот только обещал все исправить, а сейчас даже к пятому месту +4 очка и все вспоминают громадные деньги, потраченные на трансферы. Справедливости ради стоит отметить, что Флориан Вирц и Уго Экитике проявляют себя на высшем уровне и точно станут нужным активом для улучшения игры мерсисайдцев в будущем. Теперь надо еще сотни миллионов на усиление защиты! В игре против «Манчестер Сити» поразил и Алиссон, который не понимал, где он находится и помощь при атаке возле ворот соперника – Анатолий Трубин так сильно покорил бразильца? Хорошо хоть гол отменили и вскоре эпизод забудут. Впереди матч в Кубке с «Брайтоном», еще в Лиге чемпионов играть, да и в АПЛ все же не желают сдаваться. Пропустит игру Собослаи, который отличился шикарным голом со штрафного, да и травмированные Брэдли, Гомес и Фримпонг вряд ли выйдут на поле.

На победу «Ливерпуля» кэф 1.71, что можно забирать уверенно и без опаски. Однако последние индивидуальные встречи завершились ничьей, что заставляет задуматься. ТБ3.5 по желтым карточкам точно будет, ведь «Ливерпуль» играет достаточно грубо в последнее время, а «Сандерленду» такой стиль давно привычен.

Getty Images/Global Images Ukraine

12.02. 22:00. «Брентфорд» – «Арсенал». Тотал больше 2.5 за 1.8

Последняя игра 26 тура состоится в четверг на «Брентфорд Комьюнити» в 22:00. Главный судья Джон Брукс, а помогать ему будут: Стивен Мередит и Шан Мэсси-Эллис. За VAR отвечают: Стюарт Атвелл и Константин Хатцидакис.

«Брентфорд» сменил серию поражений на победы, причем если проигрыши оправдывали сильными соперниками, так выиграли даже у команд более сильных. В этом весь «Брентфорд», способный в нынешнем сезоне на многое. Травмированных нет, Тиаго Игор в полном порядке, а Егора Ярмолюка уже наказали за неуверенную игру выходом не в основе, а со скамейки. Просто так сдаваться полузащитник не собирается и отметил серьезную конкуренцию в команде. Это действительно так, потому «пчелы» на седьмом месте и подняться выше достаточно сложно. Еще 13 туров до конца чемпионата, потому ждать можно чего угодно!

«Арсенал» видимо знатно всем составом получил от Микеля Артеты за 6 пропущенных голов в трех играх, после чего три матча не пропускают вообще. Редко даже повод дают и лучше защиты в АПЛ пока нету: всего 17 пропущенных и только у «Манчестер Сити» 24. Именно эти команды разыграют чемпионство, хотя эксперты особо не верят в борьбу, ведь настолько шикарен сейчас «Арсенал». Есть нюанс, который заключается в сильной загруженности «канониров». Однако у «МанСити» все аналогично, за исключением дополнительного матча в ЛЧ. Даже по травмам практически аналогичная ситуация! Интересная борьба за чемпионство АПЛ необходима и ее есть кому обеспечить. Еще скоро восстановятся Эдегор, Сака и Троссард, потому играть можно с уверенностью во всех турнирах.

Редкий случай, когда на победу «Арсенала» БК дает 1.66 – хороший вариант, ведь «канонирам» терять очки нельзя. Хорошо смотрится и ТБ2.5 за 1.8.

Статистический раздел

По традиции за образец будущего тура берутся результаты прошлого и пусть провели команды его неплохо, но забили меньше, а именно 30 голов: по 15 домашние и гостевые команды. Наконец-то не было 0:0, а из сенсаций стоит отметить ничью «Борнмута» и «Астон Виллы». Ну и еще раз стоит отметить четвертую победу к ряду от «Манчестер Юнайтед» – а быть ли пятой?

Остальная статистика по командам:

«Сухие» ворота: «Арсенал» (13), «Манчестер Сити» (10), «Челси» (9).

Зрители: «Манчестер Юнайтед» (73 981), «Вест Хэм» (62 452), «Тоттенхэм» (61 007)

Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.8), «Манчестер Сити» (5.1), «Арсенал» (5.1).

Точные передачи: «Манчестер Сити» (504.8), «Ливерпуль» (471.3), «Челси» (461.6).

Угловые: «Ньюкасл Юнайтед» (168), «Арсенал» (153), «Борнмут» (145).

Перехваты за матч: «Челси» (10.2), «Борнмут» (9.7), «Лидс Юнайтед» (9.3).

Отборы: «Тоттенхэм» (20.0), «Кристал Пэлас» (19.2), «Вулверхэмптон» (19.1).

Нарушения: «Вулверхэмптон» (13,8), «Борнмут» (12.1), «Брайтон» (11.8).

Желтые карточки: «Тоттенхэм» (63), «Брайтон» (60), «Борнмут» (59).

Сэйвы за игру: «Бёрнли» (4.0), «Вест Хэм» (3.6), «Сандерленд» (3.1).

Что касается игроков, то дали забить Холанду 21-й после засухи и тоже отличился Тиаго Игор 17-м голом. Погоня за статус лучшего бомбардира в самом разгаре и интересно, как же она завершится. Забивали и больше, но пока и так неплохая результативность. По ассистам впереди всех Бруну Фернандеш, причем с солидным отрывом: у португальца 12 голевых передач, а у Шерки 7 – разыгрался игрок МЮ, еще недавно желающий покинуть команду.

А что же по другим категориям:

1. Средний процент владения мячом: Ливерпуль (60.9%), Манчестер Сити (59.2%), Челси (58.1%)

2. Удары в створ: Эрлинг Холанд (2.0), Харалампос Костулас (1.9), Беньямин Шешко (1.8).

3. Точные передачи: Родри Эрнандес (80.8), Льюис Данк (75.4), Кёртис Джонс (74.5).

4. Отборы: Жуан Пальинья (5.1), Мануэль Угарте (4.9), Флорентино Луис (4.3)

5. Перехваты: Льюис Кук (2.5), Мойсес Кайседо (2.4), Виталий Янельт (2.3).

6. Выносы: Кевин Дансо (10.0), Маркос Сенеси (7.8), Вирджил ван Дейк (7.7).

7. «Сухие» ворота: Давид Райя (13), Джанлуиджи Доннарумма и Роберт Санчес по 9.

8. Процент сэйвов: Эмилиано Мартинес (76.5), Робин Руфс (72.9), Роберт Санчес (72.2).

9. Сэйвы: Мартин Дубравка (4.0), Альфонс Ареоля (3.9), Сэм Джонстон (3.3).

10. Нарухшения: Уильям Осула (4.8), Амин Адли (3.0), Райан Кристи (2.9).

Главный дебошир АПЛ конечно же Кристиан Ромеро, у которого уже 8 желтых и 2 красные. По красным только у него 2, а вот 8 ЖК имеют еще: Йерсон Москера, Андре, Жоау Гомеш, Кайл Уокер, Льюис Данк и Тим Ироэгбунам.

Еще интересный факт: игру «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» смотрели 750+ миллионов зрителей, а Супербоул, в котором 30-секундный рекламный ролик стоит 10 млн. долларов – 220 миллионов! 26-й тур способен аналогично порадовать зрелищностью?