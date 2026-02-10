Украинский журналист Игорь Цыганык обвинил вингера «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика в поддержании связей с россиянами.

Как отмечает источник, люди, которые сейчас окружают Мудрика, работают с россией через подставных лиц. Отмечается, что Мудрик в Лондоне общается преимущественно с российским комьюнити.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.