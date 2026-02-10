Англия10 февраля 2026, 22:02 |
1803
2
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне
Украинский журналист Игорь Цыганык обвинил вингера «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика в поддержании связей с россиянами.
Как отмечает источник, люди, которые сейчас окружают Мудрика, работают с россией через подставных лиц. Отмечается, что Мудрик в Лондоне общается преимущественно с российским комьюнити.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Яка ж дибілкувата ця мішаня🤪🤪
Так він у 2020 ще в мацкву їздив, в ютуб шоу зніматися, місцеву публіку розважати. Можливо там і познайомився...
