Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Англия
10 февраля 2026, 22:02 |
1803
2

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией

Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне

10 февраля 2026, 22:02 |
1803
2 Comments
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский журналист Игорь Цыганык обвинил вингера «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика в поддержании связей с россиянами.

Как отмечает источник, люди, которые сейчас окружают Мудрика, работают с россией через подставных лиц. Отмечается, что Мудрик в Лондоне общается преимущественно с российским комьюнити.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

По теме:
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Сандерленд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сандерленд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 10 февраля 2026, 22:42 0
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 16:03 17
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка

Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10.02.2026, 08:46
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10.02.2026, 03:21
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10.02.2026, 10:13
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Яка ж дибілкувата ця мішаня🤪🤪
Ответить
+2
sahka1981
Так він у 2020 ще в мацкву їздив, в ютуб шоу зніматися, місцеву публіку розважати. Можливо там і познайомився...
Ответить
+1
Популярные новости
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 9
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем