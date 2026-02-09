Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций

УЕФА обнародовал обновленные заявки клубов на плей-офф Лиги конференций. Коррективы коснулись и донецкого «Шахтера», который готовится к матчам 1/8 финала еврокубка.

Главный тренер «горняков» Арда Туран внес четыре изменения в ростер команды. Из окончательного списка были исключены защитники Диего Арройо и Марьян Фарина. В то же время в заявку добавили двух исполнителей: вингера Проспера Обу, который недавно присоединился к клубу, а также нападающего Лассину Траоре. Форвард ранее не мог сыграть на основном этапе турнира из-за травмы.

Заявка «Шахтера» на Лигу конференций

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский.

Защитники: Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля.

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Проспер Оба.

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.

* – игроки из списка В.