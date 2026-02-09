Динамо – Иберия 1999 – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Киевское Динамо провело контрольный матч против грузинской команды Иберия 1999.
Игра прошла 9 февраля в 16:00 на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм завершился без голов. Перед перерывом защитник Денис Попов был удален с поля. В товарищеских матчах разрешена замена удаленного игрока, и вместо него вышел Владислав Захарченко.
Во второй половине игры столичная команда забила дважды. На 58-й минуте отличился Владимир Бражко, а на 68-й в воротах соперника отметился Матвей Пономаренко.
Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция
Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0
Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ провела успешные переговоры с представителями Германии, Испании, Франции, Нидерландов
Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик