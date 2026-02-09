Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Иберия 1999 – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 16:00 – FT 2 : 0
Иберия 1999
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 21:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:28
Динамо – Иберия 1999 – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

Динамо – Иберия 1999 – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Sport.ua

Киевское Динамо провело контрольный матч против грузинской команды Иберия 1999.

Игра прошла 9 февраля в 16:00 на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм завершился без голов. Перед перерывом защитник Денис Попов был удален с поля. В товарищеских матчах разрешена замена удаленного игрока, и вместо него вышел Владислав Захарченко.

Во второй половине игры столичная команда забила дважды. На 58-й минуте отличился Владимир Бражко, а на 68-й в воротах соперника отметился Матвей Пономаренко.

Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция

Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0

Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68

Видео голов и обзор матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) видео голов и обзор Владимир Бражко Матвей Пономаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
