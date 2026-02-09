Игорь Костюк назвал стартовый состав Динамо на матч против Иберии 1999
9 февраля в 16:00 пройдет товарищеский матч на сборах в Турции
Назван стартовый состав киевского Динамо на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
9 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Это второй спарринг дня для Динамо. Утром другим составом столичная команда обыграла Кудровку (2:1)
Игорь Костюк назвал стартовый состав Динамо на матч против Иберии 1999
Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундaна, Пономаренко
Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце
Інфографіка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ провела успешные переговоры с представителями Германии, Испании, Франции, Нидерландов
Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м