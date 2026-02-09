Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Костюк назвал стартовый состав Динамо на матч против Иберии 1999
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 16:00 - : -
Иберия 1999
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 15:24 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:33
881
0

Игорь Костюк назвал стартовый состав Динамо на матч против Иберии 1999

9 февраля в 16:00 пройдет товарищеский матч на сборах в Турции

ФК Динамо. Игорь Костюк

Назван стартовый состав киевского Динамо на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Это второй спарринг дня для Динамо. Утром другим составом столичная команда обыграла Кудровку (2:1)

Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундaна, Пономаренко

Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) стартовые составы Игорь Костюк
