Назван стартовый состав киевского Динамо на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Это второй спарринг дня для Динамо. Утром другим составом столичная команда обыграла Кудровку (2:1)

Игорь Костюк назвал стартовый состав Динамо на матч против Иберии 1999

Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундaна, Пономаренко

Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце

Інфографіка