  4. Верес – Кудровка – 1:0. Утренний спарринг в Турции. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
Верес
08.02.2026 10:00 – FT 1 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 16:43 | Обновлено 09 февраля 2026, 16:50
Верес – Кудровка – 1:0. Утренний спарринг в Турции. Видео гола и обзор

Единственный в матче гол забил Максим Смиян на 79-й минуте

ФК Верес

Клуб УПЛ Верес Ровно одержал победу над Кудровкой (1:0) на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Верес и Кудровка провели равный контрольный матч с минимумом голевых моментов.

В первом тайме было много борьбы, осторожная игра и надежные действия обороны обеих команд.

После перерыва характер игры не изменился, однако в концовке встречи Верес воспользовался своим шансом.

На 80-й минуте Максим Смиян замкнул передачу Дмитрия Клеца и забил единственный мяч (1:0).

Товарищеский матч. 8 февраля 2026, Сиде (Турция)

10:00. Верес Ровно – Кудровка – 1:0

Гол: Максим Смиян, 80

Верес: Кожухарь (Стефанюк, 65), Протасевич (Стамулис, 46), Гончаренко (Ципот, 46), Вовченко (игрок на просмотре, 46), Смиян (Корнийчук, 46), игрок на просмотре (Чечер, 46), Харатин (Клец, 46), Гильерме (Шарай, 38), Гонсалвеш (игрок на просмотре, 79), Годя (Смиян, 75), Стень (Ндукве, 46).

Главный тренер: Олег Шандрук

Предупреждения: игрок на просмотре, 50

Видео гола и обзор матча

Фото

