Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину
WTA
09 февраля 2026, 15:11 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:17
Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину

Даяна в трех сетах вырвала победу у Кристины Букши в 1/32 финала соревнований WTA 1000

Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Испании Кристины Букши (WTA 56). Встреча завершилась за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

В третьей партии Даяна дважды вела с брейком и подавала на матч в девятом гейме при счете 5:3 (30:0). Букша сумела остаться в игре, взяла четыре гейма подряд и уже сама получила шанс закрыть поединок на своей подаче в 12-м гейме. Но Ястремская сделала брейк, перевела игру на тай-брейк, где и дожала оппонентку.

Ястремская провела восьмой матч в 2026 году и одержала четвертую победу. На прошлой неделе Даяна выступила на пятисотнике в Абу-Даби, где во втором круге проиграла Екатерине Александровой.

Ястремская в 1/16 финала тысячника в Дохе поборется с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Элина получила седьмой номер посева и пропустила первый раунд.

Даяна в четвертый раз в карьере выступает на кортах Дохи. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2020 году.

Даяна Ястремская Кристина Букша Элина Свитолина WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mevast
Не змінилась гра Даяни з початку сезону. Провальні періоди в процесі гри очевидні. Домінує принцип сила є, розум не потрібний. А було б добре навчитись грати під девізом сила через розум.
Ответить
+4
Alehandro
Яєбукша...) такі гойдалки...  Іспанка таке тягнула. Думаєш, ну, ок, ну, один раз... ну, два... ну, не постійно ж) А Даяна в стандартному режимі рандомної гармати: влучить/не влучить... руху в ногах нема взагалі: крок в напрямку м"яча зробила і, нормально не дійшовши до нього, зігнувшись в якійсь гротескній розкарячці намагається того м"яча бити...
Ответить
+3
roman75zpr
В тяжёлых муках, но... молодец! Но со Свитолиной такое не прокатит
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Перемогла з валідолом,молодець!Мені згадується,скільки таких матчів було у Еліни,але з топсуперницями!А у Даяни з посередньої.Там звісно психологу море роботи,наприклад почала дуже добре 5-0 й раптом щось сталося,дивом вдалося таки закрити сет.А у 3 сеті вела 5-3,30-0 й раптом знов й вже 5-6.Що це психологія,нерви?
Ответить
+1
Сергій П
Це добре, 100% хтось з наших (звісно Світоліна) буде в 1/8
Ответить
0
kuzia66
В таких матчах, а їх аж зашкалює в тенісі, можна за матч зробити протилежних ставок (то на одну, то на іншу гравчиню) штук двадцять,  кожна з яких буде з кефом не менше трьох (а часом до шести дотягує). Таким чином хтоб не переміг, ти по любе в плюсі залишаєшся та ще й в не маленькому.
Ответить
0
Alehandro
До речі, а шо, батя повернувся в родину?) кілька років його на трибуні на матчах Даяни не бачив...
Ответить
0
Vlad H.
Вона не міняється ,як була ніякою ,так нею і залишається.
Ответить
0
Попандопуло из Одессы
Предстоит одесское дерби.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
