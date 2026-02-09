Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Испании Кристины Букши (WTA 56). Встреча завершилась за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

В третьей партии Даяна дважды вела с брейком и подавала на матч в девятом гейме при счете 5:3 (30:0). Букша сумела остаться в игре, взяла четыре гейма подряд и уже сама получила шанс закрыть поединок на своей подаче в 12-м гейме. Но Ястремская сделала брейк, перевела игру на тай-брейк, где и дожала оппонентку.

Ястремская провела восьмой матч в 2026 году и одержала четвертую победу. На прошлой неделе Даяна выступила на пятисотнике в Абу-Даби, где во втором круге проиграла Екатерине Александровой.

Ястремская в 1/16 финала тысячника в Дохе поборется с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Элина получила седьмой номер посева и пропустила первый раунд.

Даяна в четвертый раз в карьере выступает на кортах Дохи. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2020 году.