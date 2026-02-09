МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо после победы в матче 21-го тура чемпионата Португалии с «Алверкой» (2:1) высказался по поводу игроков линии атаки своей команды.

«Мне нравятся атакующие игроки, которые стремятся к головам, хотят забивать, стремятся к этому, а у нас не так много игроков с таким ДНК. Посмотрите статистику наших атакующих игроков: сколько голов забил Престианни за свою карьеру? Сколько голов забил Судаков за свою карьеру? Сколько голов забил Шельдеруп за свою карьеру?

И вы увидите, сколько голов они забили за свою карьеру, а мы говорим об очень хороших игроках, которые хорошо растут, значительно улучшаются во многих аспектах игры, но нам нужно улучшить их показатели.

Атакующие игроки должны забивать более девяти голов, они должны переступить отметку в десять голов, потому что меньше десяти для атакующих игроков – недостаточно. Меньше десяти – это показатель для полузащитников и центральных защитников, которые иногда добираются до этого уровня. Атакующие игроки должны переступать отметку в десять голов за сезон», – цитирует Моуриньо sapo.pt.

