Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»
Португалия
09 февраля 2026, 15:51 | Обновлено 09 февраля 2026, 16:27
МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»

Тренер «Бенфики» критически высказался в отношении игроков атаки своей команды

МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо после победы в матче 21-го тура чемпионата Португалии с «Алверкой» (2:1) высказался по поводу игроков линии атаки своей команды.

«Мне нравятся атакующие игроки, которые стремятся к головам, хотят забивать, стремятся к этому, а у нас не так много игроков с таким ДНК. Посмотрите статистику наших атакующих игроков: сколько голов забил Престианни за свою карьеру? Сколько голов забил Судаков за свою карьеру? Сколько голов забил Шельдеруп за свою карьеру?

И вы увидите, сколько голов они забили за свою карьеру, а мы говорим об очень хороших игроках, которые хорошо растут, значительно улучшаются во многих аспектах игры, но нам нужно улучшить их показатели.

Атакующие игроки должны забивать более девяти голов, они должны переступить отметку в десять голов, потому что меньше десяти для атакующих игроков – недостаточно. Меньше десяти – это показатель для полузащитников и центральных защитников, которые иногда добираются до этого уровня. Атакующие игроки должны переступать отметку в десять голов за сезон», – цитирует Моуриньо sapo.pt.

Ранее португальский журналист объяснил, насколько Судаков важен для «Бенфики».

Антон Романенко
Макс Максов
Скільки ЛЧ виграв Моур за свою кар'єру? Цього недостатньо!)
Ответить
-3
