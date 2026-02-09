Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер после поражения Красных от Манчестер Сити сомневается, что команда выйдет в Лигу чемпионов.

«Прямо сейчас я не думаю, что Ливерпуль выйдет в Лигу чемпионов. Команде нужно перевернуть сезон, чтобы сделать это. Большой путь, чтобы вернуться в ЛЧ, учитывая их футбол».

«В целом, чтобы спасти сезон, Ливерпулю теперь нужно побеждать во всех кубковых турнирах», – сказал Каррагер.

По итогам сезона из АПЛ в ЛЧ, скорее всего, попадет пять команд. Ливерпуль отстает от топ-5 на 4 пункта.