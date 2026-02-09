Стало известно, почему сорвался трансфер Траоре из Шахтера в Антверпен
СМИ пишут, что «горняки» в последний момент изменили условия сделки
В зимнее трансферное окно 25-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре мог перейти в «Антверпен».
Сделка сорвалась, но вовсе не из-за проблем со здоровьем у африканца, как писали ранее, а из-за того, что «Шахтер» в последний момент изменил свою позицию.
Изначально «горняки» якобы были согласны отпустить Траоре в «Антверпен» свободным агентом уже в январе в обмен на 40%, которые донецкий клуб мог бы получить от бельгийцев в случае перепродажи форварда.
Но затем в «Шахтере» решили потребовать от «Антверпена» также фиксированную плату в 1 миллион евро вдобавок к прежним требованиям, что бельгийцам показалось неприемлемым.
Вопрос перехода Траоре в «Антверпен» не закрыт, но теперь этот трансфер может состояться лишь летом, когда у Лассины истечет срок действия контракта с «Шахтером».
В текущем сезоне буркиниец провел лишь 3 матча за «Шахтер», продолжая бороться с последствиями ряда травм.
