Стало известно, почему сорвался трансфер Траоре из Шахтера в Антверпен

В зимнее трансферное окно 25-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре мог перейти в «Антверпен».

Сделка сорвалась, но вовсе не из-за проблем со здоровьем у африканца, как писали ранее, а из-за того, что «Шахтер» в последний момент изменил свою позицию.

Изначально «горняки» якобы были согласны отпустить Траоре в «Антверпен» свободным агентом уже в январе в обмен на 40%, которые донецкий клуб мог бы получить от бельгийцев в случае перепродажи форварда.

Но затем в «Шахтере» решили потребовать от «Антверпена» также фиксированную плату в 1 миллион евро вдобавок к прежним требованиям, что бельгийцам показалось неприемлемым.

Вопрос перехода Траоре в «Антверпен» не закрыт, но теперь этот трансфер может состояться лишь летом, когда у Лассины истечет срок действия контракта с «Шахтером».

В текущем сезоне буркиниец провел лишь 3 матча за «Шахтер», продолжая бороться с последствиями ряда травм.