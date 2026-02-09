Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Англия
09 февраля 2026, 16:41 | Обновлено 09 февраля 2026, 16:51
2173
3

Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера

«МЮ» хочет купить Кауана Элиаса

09 февраля 2026, 16:41 | Обновлено 09 февраля 2026, 16:51
2173
3 Comments
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Английский «Манчестер Юнайтед» может оформить трансфер одного из лидеров донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса.

Как сообщает журналист Экрем Конур, бразилец находится в трансферном списке «красных дьяволов». За футболистом также следят «Милан», «Байер» и «Фламенго».

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.

По теме:
Стало известно, почему сорвался трансфер Траоре из Шахтера в Антверпен
Есть подтверждение от клуба. Судаковым заинтересовался европейский гранд
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Кауан Элиас Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Милан трансферы Серии A Фламенго трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги Байер
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(61)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09 февраля 2026, 09:39 5
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»

Джеймс Тони снова сделал громкое заявление

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08 февраля 2026, 19:16 22
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»
Футбол | 09.02.2026, 16:59
Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»
Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09.02.2026, 08:44
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2026, 12:27
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
турецким журналистам верю как себе
Ответить
+3
АК.228
😂😂
Ответить
+1
Falko
Щойно зачинилося трансферне вікно,як усі відразу захотіли всіх.
Ответить
+1
Популярные новости
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
08.02.2026, 00:05 3
Хоккей
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем