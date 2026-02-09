Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
«МЮ» хочет купить Кауана Элиаса
Английский «Манчестер Юнайтед» может оформить трансфер одного из лидеров донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса.
Как сообщает журналист Экрем Конур, бразилец находится в трансферном списке «красных дьяволов». За футболистом также следят «Милан», «Байер» и «Фламенго».
В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.
