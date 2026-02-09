Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера

Английский «Манчестер Юнайтед» может оформить трансфер одного из лидеров донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса.

Как сообщает журналист Экрем Конур, бразилец находится в трансферном списке «красных дьяволов». За футболистом также следят «Милан», «Байер» и «Фламенго».

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.