Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер собирается усилиться украинским защитником
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 15:42 | Обновлено 07 января 2026, 16:09
Эдуард Козик может вернуться в донецкий клуб

ФК Шахтер. Эдуард Козик

Украинский защитник Эдуард Козик может вернуться в донецкий «Шахтер» из аренды в «Колосе». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, «горняки» намерены вернуть 22-летнего футболиста из аренды и дать ему шанс на зимних сборах. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин хотел бы сохранить Козика в команде, но от «Колоса» мало что зависит.

Эдуард останется в аренде только если руководство «Шахтера» или тренер Арда Туран решат, что интегрировать его еще рано. В Ковалевке Козик выступает с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей на клубном уровне, отличился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что к «Шахтеру» присоединится нападающий-легионер.

Эдуард Козик трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Шахтер Донецк Колос Ковалевка Руслан Костышин
Даниил Кирияка Источник: Telegram
