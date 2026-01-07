Шахтер собирается усилиться украинским защитником

Украинский защитник Эдуард Козик может вернуться в донецкий «Шахтер» из аренды в «Колосе». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, «горняки» намерены вернуть 22-летнего футболиста из аренды и дать ему шанс на зимних сборах. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин хотел бы сохранить Козика в команде, но от «Колоса» мало что зависит.

Эдуард останется в аренде только если руководство «Шахтера» или тренер Арда Туран решат, что интегрировать его еще рано. В Ковалевке Козик выступает с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей на клубном уровне, отличился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что к «Шахтеру» присоединится нападающий-легионер.