Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
Главный тренер Барсы в восторге от мастерства Ямаля
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал действия нападающего Ламина Ямаля в поединке 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» (4:1).
«Ему необходимо подстраиваться под новые условия, так как оппоненты практически всегда приставляют к нему двух или трех опекунов. Сегодня его рывок в моменте с первым взятием ворот и мастерство использования свободного пространства выглядели впечатляюще.
Также он активно отрабатывал в защитной фазе, контролировал оппонента и помогал обороне. «Копенгагену» не удавалось совершать быстрые прорывы к нашим владениям именно благодаря его присутствию.
Он заметно прогрессирует, обладая поистине выдающимися данными. Ламин просто невероятен», – цитирует наставника пресс-служба УЕФА.
