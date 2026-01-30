Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал действия нападающего Ламина Ямаля в поединке 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» (4:1).

«Ему необходимо подстраиваться под новые условия, так как оппоненты практически всегда приставляют к нему двух или трех опекунов. Сегодня его рывок в моменте с первым взятием ворот и мастерство использования свободного пространства выглядели впечатляюще.

Также он активно отрабатывал в защитной фазе, контролировал оппонента и помогал обороне. «Копенгагену» не удавалось совершать быстрые прорывы к нашим владениям именно благодаря его присутствию.

Он заметно прогрессирует, обладая поистине выдающимися данными. Ламин просто невероятен», – цитирует наставника пресс-служба УЕФА.