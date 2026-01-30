Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
Испания
30 января 2026, 04:27 |
247
0

Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена

Главный тренер Барсы в восторге от мастерства Ямаля

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал действия нападающего Ламина Ямаля в поединке 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» (4:1).

«Ему необходимо подстраиваться под новые условия, так как оппоненты практически всегда приставляют к нему двух или трех опекунов. Сегодня его рывок в моменте с первым взятием ворот и мастерство использования свободного пространства выглядели впечатляюще.

Также он активно отрабатывал в защитной фазе, контролировал оппонента и помогал обороне. «Копенгагену» не удавалось совершать быстрые прорывы к нашим владениям именно благодаря его присутствию.

Он заметно прогрессирует, обладая поистине выдающимися данными. Ламин просто невероятен», – цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

По теме:
Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Вратарь Барселоны шокирован масштабом фанатской поддержки
Ханс-Дитер Флик Барселона Копенгаген Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
