  4. Рафинья зашел к Трубину в комментарии после его гола Реалу и зажег
Лига чемпионов
Рафинья зашел к Трубину в комментарии после его гола Реалу и зажег

Украинский вратарь шокировал «королевский клуб»

Рафинья зашел к Трубину в комментарии после его гола Реалу и зажег
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» завершился победой хозяев 4:2.

Решающую роль сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, который на 90+8-й минуте подключился к розыгрышу штрафного и головой после подачи Фредрика Эурснеса забил гол, который вывел португальский клуб в плей-офф турнира.

После завершения матча на игру украинского вратаря отреагировал звездный полузащитник «Барселоны» Рафинья.

«👏👏👏👏», – отреагировал бразилец.

Украинский футболист стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, который забил «Реалу».

По теме:
Экс-тренер Шахтера попросил об отставке после вылета из ЛЧ
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Рафинья Диас
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
AndiM
А "запалив " шо він? Чи це як в новині де фанати "прийшли" до трубіна?
