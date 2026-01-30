Рафинья зашел к Трубину в комментарии после его гола Реалу и зажег
Украинский вратарь шокировал «королевский клуб»
Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» завершился победой хозяев 4:2.
Решающую роль сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, который на 90+8-й минуте подключился к розыгрышу штрафного и головой после подачи Фредрика Эурснеса забил гол, который вывел португальский клуб в плей-офф турнира.
После завершения матча на игру украинского вратаря отреагировал звездный полузащитник «Барселоны» Рафинья.
«👏👏👏👏», – отреагировал бразилец.
Украинский футболист стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, который забил «Реалу».
