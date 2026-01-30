Журналист The Athletic Ник Миллер написал материал «Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с «Реалом», который изменил все». Вашему вниманию перевод статьи:

«В такие моменты обычно говорят: «такое невозможно придумать». Но в данном случае как раз наоборот – это именно то, что можно придумать. Если бы кто-то сказал: «придумай самый драматичный способ завершения футбольного матча», именно так это и выглядело бы.

Именно поэтому случившееся казалось настолько неправдоподобным, ошеломляющим и почти абсурдным: ты бы придумал это – и тут же отбросил как слишком фантастичное. Напомним контекст. В начале 96-й минуты заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» «Бенфика» вела 3:2. Но при этом занимала 25-е место в общей таблице, тогда как заветной была 24-я строчка, дававшая право на выход в плей-офф. Самое мучительное – у лиссабонцев была одинаковая разница мячей с «Марселем», но они уступали по количеству забитых голов. Чтобы пройти дальше, им нужен был еще один мяч.

Проблема в том, что они об этом не знали.

Вратарь Анатолий Трубин откровенно тянул время, долго готовясь пробить штрафной глубоко на своей половине поля. Жозе Моуринью к тому моменту уже снял с игры всю атакующую четверку, включая двух авторов голов – Вангелиса Павлидиса и Андреаса Шельдерупа. Команда просто удерживала победу, будучи уверенной, что три очка гарантируют нужный результат независимо от исходов других матчей.

Именно в тот момент, когда Трубин медлил со штрафным, кто-то на скамейке «Бенфики» понял правду. Все остальные матчи уже завершились: из-за затяжных остановок в первом тайме их игра началась на шесть–семь минут позже остальных 17 встреч. Тогда это казалось несущественной деталью. Но она оказалась решающей. В «Бенфике» осознали: этого недостаточно. Нужен еще один гол. Спокойная до того скамейка мгновенно превратилась в хаос – тренеры и запасные размахивали руками и кричали Трубину, требуя немедленно доставить мяч вперед. Удерживать счет больше не имело смысла.

«Когда я делал последние замены, мне сказали, что нам хватает», – рассказал Моуринью в эфире CBS сразу после матча. – «А через несколько секунд сообщили, что нужен еще один гол. Но я уже не мог ничего изменить…».

В итоге Трубин выбил мяч вперед. «Бенфика» заработала штрафной далеко справа. Часы неумолимо приближались к 98-й минуте. Снова размах рук – теперь уже с требованием, чтобы вратарь шел в штрафную соперника. Классический «хейл-мэри». Жест отчаяния. Такое никогда не работает.

Фредрик Аурснес подал в штрафную. Время словно замедлилось. Подача была хорошей. Нет, отличной. Но каким бы ни был навес, невозможное не должно было случиться. Трубин прыгнул – и, казалось, чуть не рассчитал момент. Он наклонился слишком вперед. Это был прыжок человека, который не привык так прыгать.

Но мяч скользнул по его лбу. Он полетел в сторону ворот. Он… летел в ворота? Нет. Не может быть.

Футбол – прекрасная, жизнеутверждающая и зрелищная игра, но крайне редко все сюжетные линии сходятся в одной точке, создавая такой момент. «Мы не сильны в игре головой, но большой парень пошел вперед и забил фантастический гол», – сухо заметил Моуринью.

Этот участок Лиссабона мгновенно превратился в кипящую массу тел, эмоций и криков. Трубин побежал назад так, как бегают вратари после забитого гола: не понимая, что делать дальше, потому что такого с ними почти никогда не происходит. На его лице читалось изумление, почти растерянность. Он пробежал метров двадцать – и исчез под грудой партнеров, многие из которых выскочили на поле со скамейки.

Позже вратарь «Реала» Тибо Куртуа нашел украинца и обнял его: даже когда тебе забивает гол другой голкипер на 98-й минуте, невозможно не признать величие момента.

Моуринью тем временем убежал в сторону, подальше от толпы. К нему подбежал мальчик-болбой, едва ли старше 13 лет, и они отпраздновали вместе. Сейчас, когда шум немного утих и пульс вернулся к норме, хочется сказать этому мальчику: «Не привыкай. Такое просто не случается».

«Бенфика» заслужила это. В первые 70 минут она была заметно лучше соперника: счет 4:1 к перерыву вовсе не выглядел бы несправедливым. В последние 20 минут команда подсела, а Моуринью, казалось, не хотел обращаться к скамейке – вероятно, из-за нехватки качественных вариантов.

«Реал» наращивал давление, особенно на фоне добавленного времени и результатов других матчей, из-за которых мадридцы выпадали из топ-8 и теряли прямую путёвку в следующий раунд. Всё выглядело как вечер благородного, красивого поражения для «Бенфики». А потом случился Трубин.

Соперника по плей-офф «Бенфика» узнает на жеребьевке в пятницу. Это может быть «Реал» или другой бывший клуб Моуринью – «Интер». Сам по себе этот момент был бы великим даже без турнирного контекста. Но он, возможно, спас весь сезон.

Несколько недель назад «Бенфика» вылетела из обоих кубковых турниров. В чемпионате она идет лишь третьей, отставая от лидирующего «Порту» на 10 очков. В прошлые выходные около 200 ультрас пришли на тренировочную базу, требуя объяснений от президента Руя Кошты. Атмосфера вокруг клуба далека от идеальной. Этот момент немного ее разрядит.

««Бенфика» проиграет – и нас снова можно будет уничтожать», – сказал Моуринью после матча в своем фирменном стиле. – «Единственное, чего я хочу, – немного уважения».

Как минимум на некоторое время он его получил», – завершил журналист свой материал.