Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Другие новости
30 января 2026, 00:27 |
450
1

Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все

Вашему вниманию – история от журналиста Ника Миллера про подвиг Анатолия Трубина

30 января 2026, 00:27 |
450
1 Comments
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Журналист The Athletic Ник Миллер написал материал «Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с «Реалом», который изменил все». Вашему вниманию перевод статьи:

«В такие моменты обычно говорят: «такое невозможно придумать». Но в данном случае как раз наоборот – это именно то, что можно придумать. Если бы кто-то сказал: «придумай самый драматичный способ завершения футбольного матча», именно так это и выглядело бы.

Именно поэтому случившееся казалось настолько неправдоподобным, ошеломляющим и почти абсурдным: ты бы придумал это – и тут же отбросил как слишком фантастичное. Напомним контекст. В начале 96-й минуты заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» «Бенфика» вела 3:2. Но при этом занимала 25-е место в общей таблице, тогда как заветной была 24-я строчка, дававшая право на выход в плей-офф. Самое мучительное – у лиссабонцев была одинаковая разница мячей с «Марселем», но они уступали по количеству забитых голов. Чтобы пройти дальше, им нужен был еще один мяч.

Проблема в том, что они об этом не знали.

Вратарь Анатолий Трубин откровенно тянул время, долго готовясь пробить штрафной глубоко на своей половине поля. Жозе Моуринью к тому моменту уже снял с игры всю атакующую четверку, включая двух авторов голов – Вангелиса Павлидиса и Андреаса Шельдерупа. Команда просто удерживала победу, будучи уверенной, что три очка гарантируют нужный результат независимо от исходов других матчей.

Именно в тот момент, когда Трубин медлил со штрафным, кто-то на скамейке «Бенфики» понял правду. Все остальные матчи уже завершились: из-за затяжных остановок в первом тайме их игра началась на шесть–семь минут позже остальных 17 встреч. Тогда это казалось несущественной деталью. Но она оказалась решающей. В «Бенфике» осознали: этого недостаточно. Нужен еще один гол. Спокойная до того скамейка мгновенно превратилась в хаос – тренеры и запасные размахивали руками и кричали Трубину, требуя немедленно доставить мяч вперед. Удерживать счет больше не имело смысла.

«Когда я делал последние замены, мне сказали, что нам хватает», – рассказал Моуринью в эфире CBS сразу после матча. – «А через несколько секунд сообщили, что нужен еще один гол. Но я уже не мог ничего изменить…».

В итоге Трубин выбил мяч вперед. «Бенфика» заработала штрафной далеко справа. Часы неумолимо приближались к 98-й минуте. Снова размах рук – теперь уже с требованием, чтобы вратарь шел в штрафную соперника. Классический «хейл-мэри». Жест отчаяния. Такое никогда не работает.

Фредрик Аурснес подал в штрафную. Время словно замедлилось. Подача была хорошей. Нет, отличной. Но каким бы ни был навес, невозможное не должно было случиться. Трубин прыгнул – и, казалось, чуть не рассчитал момент. Он наклонился слишком вперед. Это был прыжок человека, который не привык так прыгать.

Но мяч скользнул по его лбу. Он полетел в сторону ворот. Он… летел в ворота? Нет. Не может быть.

Футбол – прекрасная, жизнеутверждающая и зрелищная игра, но крайне редко все сюжетные линии сходятся в одной точке, создавая такой момент. «Мы не сильны в игре головой, но большой парень пошел вперед и забил фантастический гол», – сухо заметил Моуринью.

Этот участок Лиссабона мгновенно превратился в кипящую массу тел, эмоций и криков. Трубин побежал назад так, как бегают вратари после забитого гола: не понимая, что делать дальше, потому что такого с ними почти никогда не происходит. На его лице читалось изумление, почти растерянность. Он пробежал метров двадцать – и исчез под грудой партнеров, многие из которых выскочили на поле со скамейки.

Позже вратарь «Реала» Тибо Куртуа нашел украинца и обнял его: даже когда тебе забивает гол другой голкипер на 98-й минуте, невозможно не признать величие момента.

Моуринью тем временем убежал в сторону, подальше от толпы. К нему подбежал мальчик-болбой, едва ли старше 13 лет, и они отпраздновали вместе. Сейчас, когда шум немного утих и пульс вернулся к норме, хочется сказать этому мальчику: «Не привыкай. Такое просто не случается».

«Бенфика» заслужила это. В первые 70 минут она была заметно лучше соперника: счет 4:1 к перерыву вовсе не выглядел бы несправедливым. В последние 20 минут команда подсела, а Моуринью, казалось, не хотел обращаться к скамейке – вероятно, из-за нехватки качественных вариантов.

«Реал» наращивал давление, особенно на фоне добавленного времени и результатов других матчей, из-за которых мадридцы выпадали из топ-8 и теряли прямую путёвку в следующий раунд. Всё выглядело как вечер благородного, красивого поражения для «Бенфики». А потом случился Трубин.

Соперника по плей-офф «Бенфика» узнает на жеребьевке в пятницу. Это может быть «Реал» или другой бывший клуб Моуринью – «Интер». Сам по себе этот момент был бы великим даже без турнирного контекста. Но он, возможно, спас весь сезон.

Несколько недель назад «Бенфика» вылетела из обоих кубковых турниров. В чемпионате она идет лишь третьей, отставая от лидирующего «Порту» на 10 очков. В прошлые выходные около 200 ультрас пришли на тренировочную базу, требуя объяснений от президента Руя Кошты. Атмосфера вокруг клуба далека от идеальной. Этот момент немного ее разрядит.

««Бенфика» проиграет – и нас снова можно будет уничтожать», – сказал Моуринью после матча в своем фирменном стиле. – «Единственное, чего я хочу, – немного уважения».

Как минимум на некоторое время он его получил», – завершил журналист свой материал.

По теме:
Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Фанаты пришли к Трубину после его гола в ворота Реала
Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Футбол | 29 января 2026, 22:02 1
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»

Известный тренер впечатлен игрой Трубина

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 20
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29.01.2026, 18:06
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Дякую
Ответить
0
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем