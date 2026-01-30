29 января прошел матч восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис (Испания) и Фейеноорд (Нидерланды).

Коллективы сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1

Голы: Антони, 17, Эззалзули, 32 – Тенгстедт, 77

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.

ГОЛ! 2:1 Тенгстедт, 77 мин.