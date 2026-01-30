Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Фейеноорд – 2:1. Как забил и ассистировал Антони. Видео голов
Лига Европы
Бетис
29.01.2026 22:00 – FT 2 : 1
Фейеноорд
30 января 2026, 01:06 |
66
0

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

29 января прошел матч восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис (Испания) и Фейеноорд (Нидерланды).

Коллективы сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1

Голы: Антони, 17, Эззалзули, 32 – Тенгстедт, 77

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.

ГОЛ! 2:1 Тенгстедт, 77 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Фейеноорд).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис), асcист Антони.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Луис Авила.
Бетис Фейеноорд видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос) Абде Эззалзули Каспер Тенгстедт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
