Бетис – Фейеноорд – 2:1. Как забил и ассистировал Антони. Видео голов
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги Европы 2025/26
29 января прошел матч восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис (Испания) и Фейеноорд (Нидерланды).
Коллективы сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января
Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1
Голы: Антони, 17, Эззалзули, 32 – Тенгстедт, 77
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.
ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.
ГОЛ! 2:1 Тенгстедт, 77 мин.
События матча
