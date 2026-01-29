29 января на Картуха пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Бетис встретится с Фейеноордом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда при Мануэле Пеллегрини сумела добиться стабильности на достаточно высоком уровне. Трофей чилиец выиграл только один, кубок Испании (весной мог прибавить Лигу конференций, но в итоге уступил в финале Челси). Но зато в Примере стабильно получается финишировать в верхней трети, оставаясь с пропуском в еврокубки. Так продолжается и сейчас, несмотря на поражение в прошлом туре Алавесу.

В Лиге Европы испанцы тоже вполне уверенно себя чувствуют. Они еще в 2025-м году выиграли четырежды при паре ничьих, так что пропуск в плей-офф у них взят заранее. Но при этом и там будто был спад в последнее время - ПАОКу в прошлый четверг проиграли, причем неожиданно совсем уж без шансов - в Салониках закончили с итоговыми счетом 0:2.

Фейеноорд

Клуб чуть менее года назад позвал спасать ситуацию своего же воспитанника как футболиста, ван Перси. Робин тогда сумел выжать максимум, в виде третьего места в Эредивизии. Оно даже открыло путь в квалификацию Лиги чемпионов, но, начав ее победой над Фенербахче, потом проиграли туркам в Стамбуле. Да и на внутренней арене, поначалу лидируя, футболисты отпустили к середине зимы в отрыв ПСВ. Более того, уже совсем рядом Аякс.

При этом и в Лиге Европы мало что получалось. Да, в прошлый четверг со счетом 3:0 разгромили Штурм. Вот только до этого была только одна победа, над Панатинаикосом, при обилии поражений. Можно говорить, что есть шансы все-таки выскочить в плей-офф, но они уж очень теоретические получаются.

Статистика личных встреч

Испанцы, при всех амбициях, не особенно часто играли в еврокубках. Так что не удивительно, что это их первый очный поединок с соперником из Роттердама.

