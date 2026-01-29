Арина Соболенко – Элина Свитолина. Полуфинал Aus Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2026
29 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.
Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 16 минут. Свитолина в седьмой раз сыграла против Соболенко и в шестой раз уступила «нейтралке».
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Элина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open. Свитолина стала второй украинкой после Даяны Ястремской, которая добралась до этой стадии на кортах Мельбурна.
🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:3
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных
Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву