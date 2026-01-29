Арина Соболенко – Элина Свитолина. Полуфинал Aus Open. Видеообзор матча

29 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 16 минут. Свитолина в седьмой раз сыграла против Соболенко и в шестой раз уступила «нейтралке».

Элина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open. Свитолина стала второй украинкой после Даяны Ястремской, которая добралась до этой стадии на кортах Мельбурна.

🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча