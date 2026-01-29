Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Элина Свитолина. Полуфинал Aus Open. Видеообзор матча
Australian Open
29 января 2026, 12:43 |
191
0

Арина Соболенко – Элина Свитолина. Полуфинал Aus Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2026

29 января 2026, 12:43 |
191
0
Арина Соболенко – Элина Свитолина. Полуфинал Aus Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 16 минут. Свитолина в седьмой раз сыграла против Соболенко и в шестой раз уступила «нейтралке».

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Элина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open. Свитолина стала второй украинкой после Даяны Ястремской, которая добралась до этой стадии на кортах Мельбурна.

🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча

По теме:
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Арина Соболенко теннисные видеообзоры Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 19
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Футбол | 29.01.2026, 04:25
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Свентек пояснила, почему вылетела с Australian Open 2026
Теннис | 28.01.2026, 20:11
Свентек пояснила, почему вылетела с Australian Open 2026
Свентек пояснила, почему вылетела с Australian Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем