Пегула и Рыбакина определили вторую финалистку Australian Open 2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 5) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В полуфинале Рыбакина в двух сетах переиграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

Australian Open 2026. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [6] – Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – 3:6, 6:7 (7:9)

Пегула и Рыбакина провели седьмое очное противостояние. Елена одержала четвертую победу.

В финале Australian Open Рыбакина поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в полуфинале выиграла у Элины Свитолиной.

Рыбакина вышла в третий финал турниров Grand Slam в карьере. В 2022 году она завоевала титул Уимблдона, а в 2023 уступила Соболенко в решающей встрече Aus Open.

За последнее десятилетие Рыбакина стала третьей теннисисткой, сумевшей выйти в финал Итогового турнира WTA, а затем – в финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде в следующем году, после Арины Соболенко и Каролин Возняцки.

Рыбакина стала четвертой действующей теннисисткой, выигравшей свои первые два полуфинальных матча на Aus Open в женском одиночном разряде, после Наоми Осаки, Арины Соболенко и Виктории Азаренко.

Женский финал Aus Open 2026 состоится в субботу, 31 января.