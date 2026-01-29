Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Чемпионат Бразилии входит в сезон с сокращенным участием букмекеров
Азартные игры
29 января 2026, 14:48 |
66
0

Чемпионат Бразилии входит в сезон с сокращенным участием букмекеров

Клубы и спонсоры адаптируются к новым условиям регулирования

29 января 2026, 14:48 |
66
0
Чемпионат Бразилии входит в сезон с сокращенным участием букмекеров
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Бразилии 2026 года, стартовавшем 28 числа, 12 клубов Серии A имеют букмекерские компании в качестве главных спонсоров.

Их бренды размещены в центральной части игровой формы, однако показатель заметно снизился по сравнению с прошлым сезоном.

В 2025 году генеральные контракты с букмекерами имели 18 команд, что означает падение на 33%. Ряд клубов, включая «Васко», «Гремио», «Интернасьонал», «Коритибу», «Баию» и «Сантос», прекратили сотрудничество и пока не нашли новых титульных спонсоров.

Несмотря на сокращение, букмекерский сектор продолжает играть ключевую роль в финансировании лиги. Крупнейший контракт по-прежнему принадлежит «Фламенго» и Betano и оценивается в 268 млн реалов (51 млн долларов) в год.

Эксперты связывают изменения с этапом зрелости рынка. Усиление регулирования, рост налогов и более строгие требования к эффективности инвестиций приводят к снижению объемов, но делают рынок более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Владелец команды АПЛ оказался в центре судебного спора из-за ставок

По теме:
Australian Open оказался в центре внимания нелегальных игорных операторов
Фламенго потратил 42 миллиона евро на трансфер хавбека Вест Хэма
Владелец команды АПЛ оказался в центре судебного спора из-за ставок
азарт ставки букмекеры Бразилия Фламенго Сантос Коритиба Васко да Гама Интернасьонал Баия
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Футбол | 29 января 2026, 08:13 5
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!

Вратарь подарил Бенфике выход в следующую стадию турнира

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 20
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Футбол | 25.01.2026, 16:24
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 7
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем