Чемпионат Бразилии входит в сезон с сокращенным участием букмекеров

В чемпионате Бразилии 2026 года, стартовавшем 28 числа, 12 клубов Серии A имеют букмекерские компании в качестве главных спонсоров.

Их бренды размещены в центральной части игровой формы, однако показатель заметно снизился по сравнению с прошлым сезоном.

В 2025 году генеральные контракты с букмекерами имели 18 команд, что означает падение на 33%. Ряд клубов, включая «Васко», «Гремио», «Интернасьонал», «Коритибу», «Баию» и «Сантос», прекратили сотрудничество и пока не нашли новых титульных спонсоров.

Несмотря на сокращение, букмекерский сектор продолжает играть ключевую роль в финансировании лиги. Крупнейший контракт по-прежнему принадлежит «Фламенго» и Betano и оценивается в 268 млн реалов (51 млн долларов) в год.

Эксперты связывают изменения с этапом зрелости рынка. Усиление регулирования, рост налогов и более строгие требования к эффективности инвестиций приводят к снижению объемов, но делают рынок более устойчивым в долгосрочной перспективе.

