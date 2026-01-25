Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Англия
25 января 2026, 16:24 |
297
2

Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ

Канониры не имеют права на неудачу

25 января 2026, 16:24 |
297
2 Comments
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1.58, что делает «канониров» абсолютными фаворитами матча. Ничья оценивается показателем 4.33, тогда как на успех «Манчестер Юнайтед» дают 5.66.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стедиум». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Шведский рынок онлайн-казино сталкивается с кризисом доверия
Ярмолюк догонит Лужного по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Кристал Пэлас не побеждает Челси с 2017 года. Сколько насчитывает серия?
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига азарт букмекеры котировки букмекеров Арсенал - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 27
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Теннис | 25 января 2026, 13:06 5
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать

Соболенко в очередной раз напомнили об Украине и снова из-за Александры!

Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Футбол | 24.01.2026, 18:45
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
Футбол | 25.01.2026, 15:47
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
а МЮ візьме тай виграє! 
Коф хороший
Ответить
+1
Lucky_Loser
сьогодні червоні дияволи переможуть )
Ответить
0
Популярные новости
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 102
Теннис
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 115
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем