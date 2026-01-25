Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Канониры не имеют права на неудачу
В воскресенье, 25 января 2026 года, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1.58, что делает «канониров» абсолютными фаворитами матча. Ничья оценивается показателем 4.33, тогда как на успех «Манчестер Юнайтед» дают 5.66.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стедиум». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
