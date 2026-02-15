Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Самая сексуальная ведущая Серии А затмила дерби Интер - Ювентус
15 февраля 2026, 02:53 | Обновлено 15 февраля 2026, 02:57
ФОТО. Самая сексуальная ведущая Серии А затмила дерби Интер - Ювентус

Элеонора Инкардона привлекла к себе внимание

Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская телеведущая DAZN Элеонора Инкардона эффектно появилась на «Джузеппе Меацца» перед центральным матчем тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом».

Журналистка опубликовала серию фото прямо с поля, где работала в прямом эфире. Для дерби Италии она выбрала яркий красный образ, который подчеркнул ее фигуру и сразу привлек внимание фанатов своей сексуальностью.

В кадре Инкардона позирует с микрофоном DAZN на фоне стадиона. Пост мгновенно собрал тысячи лайков и десятки восторженных комментариев.

В соцсетях болельщики отметили не только атмосферу большого матча, но и красоту и уверенность телеведущей, которая традиционно становится одним из главных украшений футбольного вечера.

