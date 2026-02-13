Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 21:42 |
1891
5

Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину

Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина

13 февраля 2026, 21:42 |
1891
5 Comments
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Бывший футболист «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе рассказал, как через Сильвио Берлускони пошел на поклон к диктатору путину.

«Расскажу один эпизод: в 2008 году была война в Грузии, ужасная ситуация. Я пошел к Берлускони, зная, что он имеет хорошие отношения с путиным, и спросил, может ли он что-то сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре мы подписали мир.

Для меня Сильвио был не только великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был великим человеком», — сказал Каладзе.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.

По теме:
Пиза – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо
Динамо может подписать форварда, который выступает в чемпионате Мексики
Каха Каладзе Динамо Киев Милан Сильвио Берлускони владимир путин (х..ло)
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 13 февраля 2026, 21:02 0
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков

Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 16:43 11
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026

Украина будет иметь своих представителей в персьюте

КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Олимпийские игры | 13.02.2026, 04:32
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13.02.2026, 08:44
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
googlle
нашо тут спогади педофіла
Ответить
+2
AndiM
Казковий дов...б. Зрозуміло чого Лобановський так швидко його позбувся.
Ответить
+2
_ Moore
Не хоче говорити правду, що наступ Хуйла зупинили шість президантів з усього світу (в т.ч. Ющенко, Саркозі, потім згадаю ще хто) які стали поруч з Саакашвілі в Тбілісі, щоб Хуйло не почав захоплювати  всю столицю Сакартвело.
Ответить
+1
Ostrov Khortitsa
еще один миротворец
Ответить
+1
samird
Цей розумово відсталий, ой, вибачте, людина з інтелектуальними обмеженнями, і справді думає, що це він зупинив вторгнення россії. Можете не сумніватися.
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 175
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 14
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем