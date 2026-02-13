Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину

Бывший футболист «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе рассказал, как через Сильвио Берлускони пошел на поклон к диктатору путину.

«Расскажу один эпизод: в 2008 году была война в Грузии, ужасная ситуация. Я пошел к Берлускони, зная, что он имеет хорошие отношения с путиным, и спросил, может ли он что-то сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре мы подписали мир.

Для меня Сильвио был не только великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был великим человеком», — сказал Каладзе.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.