Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина
Бывший футболист «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе рассказал, как через Сильвио Берлускони пошел на поклон к диктатору путину.
«Расскажу один эпизод: в 2008 году была война в Грузии, ужасная ситуация. Я пошел к Берлускони, зная, что он имеет хорошие отношения с путиным, и спросил, может ли он что-то сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре мы подписали мир.
Для меня Сильвио был не только великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был великим человеком», — сказал Каладзе.
Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.
